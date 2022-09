आज की वो खबरें जिन पर बनीं रहेंगी नजरें

एशिया कप फाइनल: पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच खिताबी जंग आज

एशिया कप के फाइनल में आज पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच भिड़ंत होगी. यह मुकाबला दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में होगा. श्रीलंका ने अब तक पांच बार एशिया कप का खिताब अपने नाम किया है. जबकि पाकिस्तान ने अब तक दो बार एशिया कप जीता है ओर अब उसकी नजरें तीसरी बार यह खिताब अपने नाम करने पर लगी हुई है.

तमिलनाडु में आज 'महाकवि दिवस' मनाया जाएगा

तमिलनाडु सरकार ने शनिवार को कहा कि राष्ट्रवादी कवि एवं स्वतंत्रता सेनानी सुब्रह्मण्य भारती की पुण्यतिथि (11 सितंबर) को 'महाकवि दिवस' के रूप में मनाया जाएगा. राज्य सरकार के मंत्री इस अवसर पर रविवार को चेन्नई में प्रख्यात कवि की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे.

गेमिंग ऐप के जरिए ठगी करने वाले कारोबारी के ठिकानों पर ED का छापा, 17 करोड़ मिले

प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने शनिवार को एक मोबाइल गेमिंग एप्लिकेशन से संबंधित जांच में कोलकाता में छह परिसरों में तलाशी अभियान चलाया. इस दौरान ईडी की टीमों ने शहर के एक कारोबारी के पास से 17 करोड़ रुपये कैश बरामद किया है. पढ़ें पूरी खबर.

JK Sarpanch Killing Case: NIA ने छह आतंकियों के खिलाफ आरोप-पत्र दाखिल किया

राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (NIA) ने दक्षिण कश्मीर के कुलगाम जिले के अडूरा गांव के सरपंच शब्बीर अहमद मीर की लक्षित हत्या मामले (JK Sarpanch Killing Case) में शनिवार को जम्मू की विशेष एनआईए अदालत में आरोप-पत्र दायर किया. एनआईए ने आरोप-पत्र में हिजबुल मुजाहिदीन के छह आतंकवादियों को आरोपी बनाया है. पढ़ें पूरी खबर.

महाराष्ट्र में गणपति विसर्जन के दौरान 20 की मौत

महाराष्ट्र में गणेश विसर्जन के दौरान कई जगह हुई घटनाओं में 20 लोगों की जान चली गई. इनमें से 14 लोगों की मौत डूबने से हुई है. वहीं, पनवेल में करंट लगने से नौ साल की एक बच्ची समेत 11 लोग घायल हो गए. पढ़ें पूरी खबर.

सतपाल मलिक का बड़ा बयान, कहा- 'मुझे भी इशारे थे कि नहीं बोलेंगे तो उपराष्ट्रपति बना देंगे'

मेघालय के राज्यपाल सतपाल मलिक ने बड़ा बयान दिया है. उन्होंने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ (Satyapal Malik Statement on Vice president post) को लेकर कहा कि वे डिजर्विंग कैंडिडेट थे, इसलिए उपराष्ट्रपति बना दिया. मुझे भी इस पद के लिए इशारे थे, लेकिन मैने मना कर दिया. पढ़ें पूरी खबर.

'भारत जोड़ो यात्रा' पर ईरानी का राहुल से सवाल, भारत को तोड़ने का दुस्साहस किसने किया

केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी कर्नाटक में भाजपा सरकार के तीन साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित जन स्पंदन कार्यक्रम में शामिल हुईं. इस दौरान कांग्रेस की 'भारत जोड़ो यात्रा' पर सवाल उठाए. ईरानी ने कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार की पूर्व में कथित तौर पर की गई 'भारत विरोधी नारेबाजी' को लेकर राहुल गांधी की आलोचना (smriti irani slams rahul gandhi) की. पढ़ें पूरी खबर.

कांग्रेस अध्यक्ष पद के दावेदार 20 सितंबर से प्रतिनिधियों की सूची देख सकेंगे: मिस्त्री

कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए नामांकन दाखिल करने के इच्छुक व्यक्ति 9,000 से अधिक प्रतिनिधियों की सूची अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (एआईसीसी) के केंद्रीय चुनाव प्राधिकरण कार्यालय में 20 सितंबर से देख सकेंगे. पार्टी के वरिष्ठ नेता मधुसूदन मिस्त्री ने शनिवार को यह जानकारी दी. यह घोषणा पार्टी के पांच सांसदों द्वारा मिस्त्री को एक पत्र लिखे जाने के बाद की गई. पढ़ें पूरी खबर.

बिलकिस बानो मामले में खामोश रहने वाले गुजरात का क्या भला करेंगे : ओवैसी

गुजरात में विधानसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस के नेता लगातार गुजरात का दौरा कर रहे हैं. इस बीच एआईएमआईएम (AIMIM) अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी भी गुजरात के दो दिवसीय दौरे पर हैं. 'ईटीवी भारत' संवाददाता रोशन आरा से खास बातचीत में जानिए ओवैसी ने क्या कहा.

'जिहादी गतिविधियों' वाले मदरसों पर सभी राज्य कड़ी कार्रवाई करें : असम के मंत्री

असम के मंत्री पीयूष हजारिका का कहना है कि असम में 'जिहादी गतिविधियों' के लिए मदरसों को नष्ट किया गया है. ऐसे ही कदम अन्य राज्यों को उठाने चाहिए. 'ईटीवी भारत' के वरिष्ठ संवाददाता गौतम देबरॉय से खास बातचीत में जानिए उन्होंने क्या कहा.

मुंबई में 1.93 लाख मूर्तियों का विसर्जन, जुहू ब्रिज की सफाई करने पहुंचीं बॉलीवुड हस्तियां

31 अगस्त से शुरू हुआ 10 दिवसीय गणेश उत्सव शुक्रवार को समाप्त हो गया. मुंबई में इस बार 1.93 लाख मूर्तियों का विसर्जन हुआ है. वहीं, विसर्जन के बाद बॉलीवुड हस्तियों ने जुहू ब्रिज की सफाई की. पढ़ें पूरी खबर.

अदार पूनावाला के नाम से मैसेज भेजकर 'सीरम इंस्टीट्यूट' से एक करोड़ की ठगी

टीका निर्माता कंपनी 'सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया' (SII) से एक करोड़ रुपये से अधिक की ठगी का मामला सामने आया है. पुणे पुलिस ने शनिवार को बताया कि जालसाजों ने एसआईआई के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) अदार पूनावाला के नाम से संदेश भेजकर रुपये हस्तांतरित करने की मांग कर इस संस्थान से एक करोड़ रुपये से ज्यादा की ठगी (fraud in the name of Adar Poonawalla) की है. पढ़ें पूरी खबर.

अकासा एयर ने चेन्नई-बेंगलुरु मार्ग पर उड़ान सेवा शुरू की

एयरलाइन 'अकासा एयर' (Akasa Air) ने शनिवार से चेन्नई-बेंगलुरु मार्ग पर उड़ानों का परिचालन शुरू कर दिया. इसके साथ ही चेन्नई एयरलाइन के नेटवर्क में जुड़ने वाला पांचवां शहर बन गया है. एयरलाइन ने बताया कि चेन्नई और बेंगलुरु के बीच प्रतिदिन दो उड़ानें संचालित होंगी. वहीं चेन्नई-कोच्चि मार्ग पर 26 सितंबर से हवाई सेवा शुरू करने की भी योजना है. पढ़ें पूरी खबर.

कर्नाटक : हाथी ने खाने के लिए बस को सड़क पर रोका, देखें वीडियो

कर्नाटक के चामराजनगर में सड़क पर आ गए एक हाथी के द्वारा खाने के लिए बस को रोकने का वीडियो सामने आया है. घटना तमिलनाडु के डिंबम इलाके की बताई गई है. बताया जाता है कि बस चामराजनगर से सत्यमंगलम जा रही थी. वीडियो में दिख रहा है कि हाथी के बस के पास आते ही बस चालक सीट छोड़कर हट जाता है. वहीं हाथी के खिड़की से सूंड अंदर डालने पर यात्री भयभीत हो जाते हैं. देखें वीडियो.