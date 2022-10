आज की वो खबरें जिन पर बनीं रहेंगी नजरें

अमित शाह नशा तस्करी रोकने के लिए गुवाहाटी में मुख्यमंत्रियों के साथ करेंगे बैठक

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शुक्रवार से पूर्वोत्तर राज्यों के तीन दिवसीय दौरे पर हैं. शाह शनिवार को नशा तस्करी मामलों को लेकर गुवाहाटी में पूर्वोत्तर राज्यों के सभी मुख्यमंत्रियों और डीजीपी के साथ बैठक करेंगे. यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर.

कल की वो खबरें जो आपको जाननी चाहिए

वंदे भारत एक्सप्रेस से गाय टकराई, दो दिन के अंदर ऐसी दूसरी घटना

गांधीनगर-मुंबई वंदे भारत एक्सप्रेस (Vande Bharat Express) गुजरात के आणंद स्टेशन के पास एक गाय से टकरा गई. इससे पहले गुरुवार को मुंबई सेंट्रल-गांधीनगर वंदे भारत एक्सप्रेस भैंसों के झुंड के टकरा जाने से इंजन का अगला हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया था. पढ़ें पूरी खबर.

कर्नाटक : ओला, उबर और रैपिडो को तीन दिन में ऑटो सेवा बंद करने के निर्देश

कर्नाटक में उबर, ओला और रैपिडो को झटका लगा है. सरकार ने इनसे बेंगलुरु में तीन दिन में ऑटो सेवा बंद करने को कहा है. दरअसल ज्यादा शुल्क वसूले जाने की शिकायतें आने के बाद ये कदम उठाया गया है (Karnataka Govt orders Uber Ola Rapido to stop auto services in three days). पढ़ें पूरी खबर.

Land For Job Scam: लालू यादव के खिलाफ CBI ने दाखिल की चार्जशीट

पूर्व रेल मंत्री लालू यादव की मुश्किलें बढ़ने वाली है. सीबीआई ने जमीन के बदले नौकरी देने वाले घोटाले मामले में चार्जशीट दाखिल कर दिया है. चार्जशीट में लालू देवी की पत्नी व बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी समेत 16 लोगों के नाम शामिल हैं. पढ़ें पूरी खबर.

देश की सभी पंचायतों में पैक्स की स्थापना की जाएगी, पूर्वोत्तर को भी होगा फायदा : शाह

देश की सभी पंचायतों में अगले पांच सालों में प्राथमिक कृषि ऋण समितियां स्थापित की जाएंगी. इससे डेयरी उत्पादों को बढ़ावा मिलेगा. उक्त बातें केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह (Union Home and Cooperation Minister Amit Shah) ने गंगटोक में कही. पढ़ें पूरी खबर.

शिंजियांग पर भारत ने चीन का दिया साथ, विदेश मंत्रालय ने बताई वजह

चीन के अशांत शिंजियांग क्षेत्र में मानवाधिकार की स्थिति पर चर्चा के लिए संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद (UNHRC) में मसौदा प्रस्ताव पर भारत ने मतदान में भाग नहीं लिया. विदेश मंत्रालय ने इस पर कहा कि 'हम देश विशिष्ट प्रस्तावों का समर्थन नहीं करते हैं.' वहीं, पूर्व राजनयिक अंब अशोक कांथा का कहना है कि इसमें कुछ भी हैरान करने वाला नहीं है. ईटीवी भारत के वरिष्ठ संवाददाता सौरभ शर्मा की रिपोर्ट.

Nobel Peace Prize 2022 : बेलारूस के अधिकार कार्यकर्ता, रूसी समूह और यूक्रेनी संगठन के नाम नोबेल शांति पुरस्कार

नोबेल शांति पुरस्कार 2022 की घोषणा कर दी गई है (Nobel Peace Prize 2022). इस बार का नोबेल शांति पुरस्कार बेलारूस के मानवाधिकार कार्यकर्ता एलेस बियालियात्स्की और रूसी मानवाधिकार संगठन मेमोरियल और यूक्रेन के मानवाधिकार संगठन सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज को दिया गया है. पढ़ें पूरी खबर.

बीजेपी ने मिशन 2024 के लिए तैयार किया 12 प्वाइंट का एजेंडा

लोकसभा चुनाव 2024 (Lok Sabha Elections 2024) के लिए बीजेपी (BJP) ने योजनाएं बनाना शुरू कर दिया है. भारतीय जनता पार्टी (Bharatiya Janata Party) ने अलग-अलग राज्य, क्षेत्र और ब्लॉक के आधार पर तैयारी करनी शुरू कर दी है. इसके लिए भाजपा ने 12 सूत्री योजना बनाई है. पढ़ें बीजेपी की योजना पर हमारी वरिष्ठ संवाददाता अनामिका रत्ना की रिपोर्ट...

शिंदे खेमा का 'तीर धनुष' चुनाव चिह्न पर दावा, आयोग ने ठाकरे गुट से मांगा जवाब

शिवसेना के दोनों गुटों के बीच पार्टी के चुनाव चिह्न 'तीर धनुष' पर दावेदारी की कोशिश तेज होती दिख रही है. इसी कड़ी में शिंदे गुट शुक्रवार को निर्वाचन आयोग से मिला है. ईसी ने ठाकरे गुट से कल दोपहर तक जवाब मांगा है. पढ़ें पूरी खबर.

21 साल पहले आज ही के दिन PM मोदी ने पहली बार ली थी गुजरात के CM पद की शपथ

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 7 अक्टूबर का दिन काफी महत्वपूर्ण रहा है. इसी दिन 2001 में उन्होंने गुजरात के सीएम के रूप में शपथ ली थी. इसके साथ वे गुजरात के चार बार सीएम बने. साल 2014 में उन्होंने सांसद चुने जाने के साथ पीएम चुने गए. पढ़िए पूरी खबर...

ज्ञानवापी केस: कार्बन डेटिंग की जांच वाली याचिका पर सुनवाई टली, 11 अक्टूबर को अगली सुनवाई

वाराणसी ज्ञानवापी मस्जिद श्रृंगार गौरी केस में शिवलिंग की कार्बन डेटिंग (carbon dating of shivling) से जुड़ी याचिका पर सुनवाई टल गई. कोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई के लिए 11 अक्टूबर की तारीख नियत की है. पढ़ें पूरी खबर.

VIDEO:

रेलवे अंडरब्रिज में जलभराव होने से फंसी बस, ग्रामीणों ने ट्रैक्टर से निकाला बाहर

कर्नाटक में भारी बारिश के बाद कुछ जगहों पर जलभराव (Waterlogging in karnataka) की स्थिति बन गई. धारवाड़ जिले में बरसात के कारण रेलवे अंडरब्रिज में जलभराव हो गया. जब एक बस यहां से गुजरने लगी तो इंजन में पानी जाने के कारण बंद हो गई और बस बीच पानी के फंस (Bus stuck in waterlogging in Hubli) गई. देखें वीडियो.

बीच सड़क कहा- आई लव यू...और फिर दे दनादन, महिला ने उतारा अधेड़ का 'नशा'

जोधपुर शहर के कुडी भगतासनी थाना क्षेत्र में शुक्रवार को एक महिला अपनी स्कूटी से जा रही थी. इस दौरान महिला के रास्ते में एक अधेड़ ने अपनी बाइक ला दी. जिस पर महिला ने कहा कि दिखता नहीं है तो अधेड़ ने आई लव यू बोल दिया. इसके बाद तो महिला का पारा सातवें आसमान पर चढ़ गया. उसने अधेड़ को पकड़ कर धुनाई शुरू की. देखें वीडियो.