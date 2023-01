धर्मशाला : कांग्रेस विधायक कुलदीप सिंह पठानिया हिमाचल विधानसभा के नए अध्यक्ष चुन लिए गए हैं. हिमाचल की 14वीं विधानसभा का पहला सत्र बुधवार से धर्मशाला के तपोवन में शुरू हुआ. शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन कुलदीप पठानिया सर्वसम्मति से हिमाचल विधानसभा के स्पीकर चुने गए. विपक्ष की ओर से विधानसभा अध्यक्ष पद के लिए कोई उम्मीदवार नहीं उतारा गया था. (New Himachal Assembly Speaker) (Himachal Assembly Session) (Winter Session of Himachal Assembly)

बुधवार को भरा था नामांकन- कुलदीप पठानिया का विधानसभा अध्यक्ष बनना बुधवार को ही तय हो गया था. दरअसल हिमाचल विधानसभा का शीतकालीन सत्र धर्मशाला के तपोवन में हो रहा है. 3 दिन के इस सत्र में बुधवार को पहले दिन प्रोटेम स्पीकर चंद्र कुमार ने सभी नव निर्वाचित विधायकों को शपथ दिलाई. इसके बाद कुलदीप पठानिया ने विधानसभा अध्यक्ष पद के लिए नामांकन भरा. नामांकन के दौरान कुलदीप पठानिया के साथ सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू, डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री, नेता विपक्ष जयराम ठाकुर और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह भी मौजूद थी. नेता विपक्ष जयराम ठाकुर की मौजूदगी के साथ ही ये तय हो गया था कि विपक्ष की ओर से विधानसभा अध्यक्ष पद के लिए कोई उम्मीदवार नहीं उतारा जाएगा. विपक्ष का समर्थन भी कुलदीप पठानिया को मिला और गुरुवार को वो सर्वसम्मति से विधानसभा अध्यक्ष चुन लिए गए. (Who is New Himachal Assembly Speaker)

कौन हैं कुलदीप पठानिया- चंबा जिले की भटियात विधानसभा सीट से विधायक कुलदीप पठानिया का जन्म 17 सितंबर 1957 को चंबा जिले के छलारा गांव में हुआ था. बीएससी और एलएलबी की पढाई करने वाले कुलदीप पठानिया का सियासी करियर कांग्रेस के छात्र विंग NSUI से हुई. कॉलेज के दिनों में ही पठानिया एनएसयूआई से जुड़े और फिर कांग्रेस में शामिल हुए. पेशे से वकील कुलदीप पठानिया ने अपने विधानसभा क्षेत्र के किसानों और मजदूरों को उनके अधिकारियों को जागरुक करने का काम किया. इसके अलावा उन्होंने गरीब और जरूरतमंदों को मुफ्त कानूनी सहायता भी प्रदान की. (Who is Kuldeep Singh Pathania)

5वीं बार पहुंचे हैं विधानसभा- कुलदीप पठानिया साल 1985 में कांग्रेस की टिकट पर पहली बार विधानसभा पहुंचे थे. इसके बाद पठानिया 1993, 2003, 2007 में भी विधायक चुने गए थे. 1993 और 2003 में वो निर्दलीय चुनाव लड़कर विधायक चुने गए थे. इस बार कुलदीप पठानिया 5वीं बार विधायक बने हैं. 65 साल के कुलदीप पठानिया राज्य वित्त आयोग के चेयरमैन और विधानसभा की विभिन्न समितियों के सदस्य रह चुके हैं और अब उनके कंधों पर हिमाचल विधानसभा के अध्यक्ष की जिम्मेदारी है. (Winter Session of Himachal Vidhan Sabha)

