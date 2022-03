चेन्नई : रूस के यूक्रेन पर हमले लगातार जारी हैं. इसी बीच भारत के (Coimbatore youth joins Ukrainians in fight against Russian invasion) तमिलनाडु राज्य का एक युवक रूस के खिलाफ जंग के लिए यूक्रेनी सेना में शामिल हुआ है. साईं निकेश 21 साल का है, वह कोयंबटूर का रहने वाला है और उसने रूस के खिलाफ युद्ध लड़ने के लिए यूक्रेनी सेना जॉइन की है. ईटीवी भारत को मिली खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक 21 वर्षीय युवक कोयंबटूर जिले के थुडियालुर का रहने वाला है (Sai Nikesh from Thudiyalur ). रिपोर्ट के अनुसार साईं निकेश एजुकेशन वीजा (Education Visa) पर यूक्रेन में था और 18 फरवरी से व्यक्ति नेशनल जॉर्जियन लीजन (एनजीएल) में लड़ाकू प्रशिक्षण प्राप्त कर रहा है.

जानकारी के मुताबिक साईं निकेश खारकीव में नेशनल एयरोस्पेस यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया था. उसका कोर्स जुलाई 2022 में पूरा होना था. लेकिन रूस से युद्ध के समय घरवालों का उससे संपर्क टूट गया. लेकिन जब परिजनों ने दूतावास से मदद मांगी तो बेटे से संपर्क हो पाया. साईं निकेश ने अपने माता पिता को यूक्रेनी सेना में शामिल होने की जानकारी दी.

परिवार के करीबी सूत्रों का कहना है कि निकेश हमेशा से सेना में शामिल होना चाहता था, लेकिन वह अपनी ऊंचाई के कारण ऐसा नहीं कर सका. कुछ दिन पहले परिजनों ने उससे बात की थी. यूक्रेन में बढ़ते तनाव के बारे में पता चलने के बाद से ही परिवार ने उनसे कोयंबटूर वापस जाने का आग्रह किया था. हालांकि निकेश ने घर वापसी के लिए मना कर दिया. वह यूक्रेन में रूस के खिलाफ यूक्रेन की लड़ाई में शामिल होने के लिए वहीं रहने का फैसला किया. स्थानीय पुलिस का खुफिया विभाग परिवार से निकेश की जानकारी जुटा रहा है.

खबरों के मुताबिक रूस के खिलाफ युद्ध में यूक्रेन को दुनिया के तमाम देशों का समर्थन मिल रहा है. ऐसे में यूक्रेन ने नई यूनिट International Legion (अंतरराष्ट्रीय सेना) बनाने का ऐलान किया था. खास बात ये है कि इसमें रूस का सामना करने के लिए अन्य देशों के लोग शामिल हो रहे हैं. जानकारी के मुताबिक यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने कहा था कि उन्हें विदेशी नागरिकों के हजारों आवेदन मिल रहे हैं. जो रूस का सामना करने के लिए उनके साथ आना चाहते हैं और दुनिया की रक्षा करना चाहते हैं. खबरों की माने तो यूक्रेनी सेना की नई यूनिट में कई देशों के युवक शामिल हो रहे हैं. यूक्रेन की सेना के मुताबिक, इस यूनिट में भारत समेत कई देशों के युवक शामिल हुए हैं.