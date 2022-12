गया: बिहार के बोधगया में बौद्ध धर्म गुरु दलाई लामा इन दिनों प्रवास पर हैं और उनका टीचिंग कार्यक्रम चल रहा है. इसके बीच एक जासूस चीनी महिला के बोधगया में होने को लेकर अलर्ट जारी किया गया था. इससे जुड़ी बड़ी खबर है, चीनी महिला को सुरक्षा एजेंसियों ने हिरासत में ले लिया है. (buddhist guru dalai lama)

पढ़ें- बोधगया में चीनी जासूस? : 'चीनी महिला जासूस' के लिए अलर्ट, दलाई लामा की सुरक्षा बढ़ाई गई

बोधगया थाने में रखकर हो रही है पूछताछ: सोर्स से मिली जानकारी के अनुसार चीनी महिला जासूस को सुरक्षा एजेंसियों ने हिरासत में ले लिया है. उसे बोधगया थाने में रखकर पूछताछ की जा रही है. विभिन्न एजेंसियों द्वारा भी पूछताछ किए जाने की सूचना है. गौरतलब हो, कि चीन के निशाने पर बौद्ध धर्म गुरु दलाई लामा रहे हैं. ऐसे में चीनी महिला जासूस को लेकर गुरुवार को अलर्ट जारी किया गया था. गया पुलिस सोशल मीडिया के माध्यम से भी उसकी तलाश कर रही थी. खुफिया इनपुट था, कि वह बोधगया में ही रुकी हुई है. (Chinese spy arrested in Gaya)

इनपुट के आधार पर एक्शन: चीनी महिला जासूस के बोधगया में होने को लेकर इनपुट था. जानकारी दी गई थी कि बौद्ध धर्म गुरु के टीचिंग कार्यक्रम में खतरा उत्पन्न हो सकता है. हालांंकि चीनी महिला जासूस को हिरासत में लिए जाने की आधिकारिक पुष्टि अब तक नहीं हो सकी है. फिलहाल कोई भी पुलिस अधिकारी इस मामले को लेकर कुछ भी नहीं बता रहे हैं.

चीनी महिला की तलाश में थी बोधगया पुलिस : बता दें कि बौद्ध धर्म गुरु दलाई लामा 22 दिसंबर को बिहार के बोधगया (Dalai Lama in Bihar) पहुंचे थे. तब से वे यहां प्रवास कर रहे हैं. इस बीच, बुधवार को गया पुलिस ने संदिग्ध चीनी महिला का स्केच जारी (Sketch of Chinese spy released in Gaya) किया था. पुलिस ने खुलासा किया था कि शांग जियालोन नाम कि यह महिला चीन की जासूस हो सकती है और इसे बोधगया में दलाई लामा के प्रवचन के दौरान देखा गया था. दलाई लामा इन दिनों बोधगया में हैं. वहीं गया पुलिस ने लोगों से अपील की थी कि अगर इस महिला के संबंध में कोई जानकारी प्राप्त हो तो बोधगया पुलिस को 9431822208 या वरिय पुलिस अधिकारियों को सूचित करें.

चीनी महिला को खंगाल रही थी सुरक्षा एजेंसियां : गया पुलिस सोशल मीडिया की मदद से इस संदिग्ध चीनी महिला को तलाश रही थी. वहीं सेंट्रल सुरक्षा एजेंसी और खुफिया एजेंसीयां भी इसे लेकर सक्रिय थीं. हालांकि इस संदिग्ध महिला का पता लगाने में काफी दिक्कतें भी पेश आईं. इनपुट के मुताबिक संदिग्ध चीनी महिला 1 साल से अधिक समय से गया बोधगया समेत देश के अलग-अलग हिस्सों में ठिकाना बनाकर रह रही है. चीनी महिला के रहने को लेकर फाॅरेन सेक्शन में कोई रिकॉर्ड भी नहीं है. इसे लेकर भी सुरक्षा एजेंसियों के कान खड़े हो गए थे और जासूसी का शक पुख्ता होने के बाद अब इसे हिरासत में लिया गया है.