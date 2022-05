रायपुर : देश में लगातार हाईप्रोफाइल अधिकारियों और फिल्म स्टार्स के सोशल मीडिया अकाउंट हैक होने के मामले देखने को मिलते हैं. छत्तीसगढ़ गवर्नर का अकाउंट भी हैक कर लिया गया.(Governor Anusuiya Uikey also became a victim of cyber attack). गवर्नर का अकाउंट हैक होते ही अधिकारी-कर्मचारियों में कुछ देर के लिए हड़कंप मच गया. तुरंत अकाउंट का पासवर्ड बदल कर उसे बहाल किया गया. छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुइया उइके के आधिकारिक ट्विटर अकाउंट से गुरुवार को क्रिप्टो करेंसी को लेकर अजीब ट्वीट किया गया था. इस अकाउंट से क्रिप्टो करेंसी के समर्थन में एक दो नहीं बल्कि कई बार पोस्ट किया गया. राजभवन के सूत्रों के मुताबिक टि्वटर अकाउंट कुछ घंटे के लिए हैक हो गया था. जिसके बाद अकाउंट का पासवर्ड बदल कर बहाल कर लिया गया है.

छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुइया उइके का ट्विटर अकाउंट हुआ हैक

अकाउंट हैक होने का कैसे पता चला : गुरुवार को ट्विटर पर अमेरिकी कनाडाई कारोबारी एलन मस्क (American Canadian businessman Elon Musk) की ओर से एक पोस्ट डाली गई थी. उसमें लिखा था क्रिप्टो करेंसी कई स्तरों पर अच्छा विचार है. हमें विश्वास है कि इसका भविष्य आशाजनक है. em4crypt.com का लिंक डालते हुए उस पोस्ट में कहा गया था, आओ सब मिलकर इसका समर्थन करें. इस पोस्ट को टैग करते हुए छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के आधिकारिक अकाउंट से एक जवाब पोस्ट हुआ था. जिसमें लिखा था ''यह एक बड़ा समाचार है.'' उसके बाद अगले आधे घंटे तक कई बार यही वाक्य घुमा-फिराकर लिखा गया. बाद में लिखा गया है कि ''यह एक बड़ा दिन है.''

कैसे अकाउंट हुआ बहाल : टि्वटर अकाउंट हैक होने के बाद पासवर्ड बदला (Account restored by changing password) गया. इस मामले को लेकर राजभवन के अधिकारियों को जानकारी नहीं थी. उन्होंने आशंका जताई थी कि टि्वटर अकाउंट हैक हो गया है. छत्तीसगढ़ राजभवन के अधिकारी इसका पता लगाने की कोशिश में लग गए हैं. करीब घंटे भर की मशक्कत के बाद ट्विटर अकाउंट का पासवर्ड बदल कर फिर से काबू पाया गया. ट्विटर अकाउंट अब नियंत्रण में है. दोबारा इसकी पुनरावृत्ति ना हो, इसके लिए उपाय किए जा रहे हैं.

कहां से हुआ अकाउंट हैक : साइबर अटैक कहां से हुआ इसकी जानकारी जुटाई जा रही है. फिलहाल छत्तीसगढ़ राजभवन के अधिकारियों और सोशल मीडिया टीम ने ट्विटर की मदद से अकाउंट को रिस्टोर कर लिया है. इस अकाउंट से पिछले कुछ घंटों के दौरान किए गए सभी संदिग्ध पोस्ट को हटा दिया गया है. अभी यह साफ नहीं हो पाया है कि यह साइबर अटैक कहां से हुआ था. जिसकी जांच की जा रही है.