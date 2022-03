रायपुर : छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल (Chhattisgarh Chief Minister Bhupesh Baghel) ने छत्तीसगढ़ विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए वार्षिक बजट (Chhattisgarh Annual budget 2022-23) पेश किया. अपने बजट में सीएम बघेल ने हर सेक्टर पर धनवर्षा (Chhattisgarh CM intorduced annual budget) की है. इस बीच राज्य सरकार ने पुरानी पेंशन स्कीम (Old Pension Scheme) को लेकर बड़ा एलान किया है. मुख्यमंत्री बघेल ने छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से पुरानी पेंशन स्कीम बहाल कर दी (old pension scheme restored in Chhattisgarh) है.

खास बात यह रही कि उन्होंने बजट पेश करने के लिए जिस ब्रीफकेस का इस्तेमाल किया वो चमड़े या जूट का नहीं, बल्कि गोबर के बाई प्रोडक्ट से बना है. देश में पहली बार गोधन से बने ब्रीफकेस में बजट पेश किया गया है और इस तरह छत्तीसगढ़ देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है, जिसने बजट के लिए मां लक्ष्मी के प्रतीक के रूप में गोधन से निर्मित ब्रीफकेस का इस्तेमाल किया.