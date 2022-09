नई दिल्ली : पिछले नौ साल के एनडीए शासन में मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (PMLA) और विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) के तहत प्रवर्तन निदेशालय की रेड कई गुना बढ़ी है (raids in last 9 years). हालांकि व्यापक रूप से यह आरोप लगाया गया है कि यह बढ़ोतरी सिर्फ इसलिए है क्योंकि केंद्र सरकार एजेंसी का इस्तेमाल विपक्ष को परेशान करने के लिए ही कर रही है. केंद्र सरकार द्वारा जारी आंकड़ों से पता चलता है कि पिछले आठ वित्तीय वर्षों में केंद्रीय एजेंसियों द्वारा की गई छापेमारी की संख्या में 27 गुना वृद्धि हुई है (27-fold increase in raids conducted by central agencies). यूपीए शासन (2004 से 2014) के दौरान केवल 112 छापे और तलाशी अभियान हुए थे, लेकिन एनडीए शासन के अंतिम नौ वर्षों में यह संख्या बढ़कर 3010 हो गई है.

राज्यसभा में एक सवाल का जवाब देते हुए केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा, '2014 और 2022 के बीच बड़ी मात्रा में संपत्ति कुर्क की गई है. ईडी ने 99,356 करोड़ रुपये की अपराध से अर्जित इनकम अटैच की है. 888 मामलों में आरोप पत्र दायर किए गए, जिनमें से 23 व्यक्तियों को अदालत में दोषी ठहराया गया. मंत्री ने कहा था, 'पिछली यूपीए सरकार के दस वर्षों में केवल 112 रेड की गईं और 5,346.16 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की गई. यूपीए सरकार के दौरान ईडी द्वारा केवल 104 चार्जशीट दायर की गई थी और किसी भी आरोपी को दोषी नहीं ठहराया गया था.'

फेमा के तहत ज्यादा मामले : विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम के तरत कार्रवाई के मामलों में भी काफी वृद्धि हुई है. यूपीए के 10 साल के शासन में केवल 571 मामले थे लेकिन पिछले नौ वर्षों में यह बढ़कर 996 हो गए. यूपीए शासन के दौरान जब्त की गई संपत्ति 14 करोड़ की थी लेकिन पिछले नौ वर्षों में यह बढ़कर 7066 करोड़ हो गई है. मंत्री ने यह भी कहा था कि 2004 से 2014 के बीच 8,586 मामले दर्ज किए गए, जबकि 2,780 मामलों में कारण बताओ नोटिस जारी किए गए. केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इस दौरान 1,754 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया और 14 करोड़ रुपये की संपत्ति भी जब्त की गई.

हालांकि छापे और तलाशी में काफी वृद्धि हुई है, जिससे भारी वसूली हुई है लेकिन विपक्ष लगातार मोदी सरकार पर प्रतिशोधात्मक रवैये का आरोप लगा रहा है. विपक्ष के कई नेता स्टालिन की बेटी सेंथमराय, ममता बनर्जी के भतीजे और तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव अभिषेक बनर्जी, उनकी पत्नी रुजिरा बनर्जी, और मदन मित्रा, कुणाल घोष, मोलॉय घटक जैसे पार्टी के कई नेता केंद्रीय एजेंसियों की जांच के अधीन हैं.

दूसरी ओर सारदा घोटाले के एक प्रमुख आरोपी मुकुल रॉय जो जब से टीएमसी से भाजपा में आए हैं उनके खिलाफ जांच सुस्त रफ्तार से चल रही है. रॉय को आखिरी बार सितंबर 2019 में सीबीआई द्वारा पूछताछ के लिए बुलाया गया था, जबकि ईडी ने उन्हें नवंबर 2020 में एक नोटिस भेजकर उनसे और उनकी पत्नी को अपने बैंक खातों और 2013-14 से उनके पास मौजूद संपत्ति का पूरा विवरण प्रस्तुत करने के लिए कहा था. इसी तरह दिसंबर 2020 में टीएमसी से भाजपा में शामिल हुए सुवेंदु अधिकारी और अगस्त 2019 में शामिल हुए सोवन चटर्जी के खिलाफ भी जांच रुक गई है.

