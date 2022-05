पटनाः अपनी पढ़ाई के लिए परेशान हो रहे बिहार के 11 वर्षीय सोनू को आखिरकार सहारा मिल ही गया. पिछले कई दिनों से सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद सोनू से कई लोगों ने मुलाकात की, लेकिन इस 11 साल के छात्र सोनू के लिए असल हमदर्द बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद (Bollywood Actor Sonu Sood) साबित हुए. अभिनेता सोनू सूद ने नालंदा के वायरल किशोर सोनू के पढ़ाई की व्यवस्था कर दी है. उन्होंने ट्वीट के जरिये बताया है कि अब पटना के इस स्कूल में सोनू पढ़ाई करेगा और हॉस्टल में भी रहेगा.

किस स्कूल में पढ़ाई करेगा सोनू? : बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद ने ट्वीट कर बिहार के नालंदा जिला के सोनू कुमार की पूरी शिक्षा और हॉस्टल की व्यवस्था कराने की जानकारी दी. उनके मुताबिक सोनू की शिक्षा की व्यवस्था पटना जिले के बिहटा (Bihta) के आइडियल इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल (Ideal International Public School) में की गई है. सोनू सूद ने ट्वीट कर लिखा- ''सोनू ने सोनू की सुन ली भाई. स्कूल का बस्ता बांधिए. आपकी पूरी शिक्षा और हॉस्टल की व्यवस्था हो गई है.''

'सोनू सूद से फोन के जरिये बात हुई. सोनू कुमार जो इन दिनों सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो चुका है उसके दाखिले और पूरी व्यवस्था को लेकर उन्होंने बात की. जिसके बाद मैंने भी कहा कि सारी व्यवस्था हो जाएगी सोनू को बेहतर शिक्षा दी जाएगी. जिससे वह अपना सपना पूरा कर सके. हमने कभी सोचा नहीं था कि हमारे इस छोटे से स्कूल में बिहार का फेमस बॉय सोनू कुमार का दाखिला होगा. वह भी बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद के जरिए. जब पहली बार मुझे कॉल सोनू सूद की तरफ से आई तो मुझे भी विश्वास नहीं हो रहा था कि हमारे स्कूल में एक फेमस बच्चे सोनू कुमार के एडमिशन को लेकर सोनू सूद बात कर रहे हैं'- मुकेश कुमार, निदेशक, आइडियल इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल

बता दें कि पछले कई दिनों से सोनू के गांव नालंदा के निमाकोल में पत्रकारों का जमावड़ा लगा हुआ था. सोनू से पांच मिनट का समय लेने के लिए भी सोशल मीडिया के पत्रकारों को लंबा इंतजार करना पड़ रहा था. सोनू सुबह से देर रात तक पत्रकारों के सवाल का जवाब दे रहे थे और अपने जवाबों से सभी को लाजवाब कर रहे थे. अब जबकि उनका एडमिशन हो चुका है, वो जल्द से जल्द पटना जाने की तैयारी में लगे हैं, ताकि वहां पढ़कर वो अपना सपना पूरा कर सकें.

वायरल हुआ था सोनू का वीडियो: बीते रविवार को सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफी वायरल (Nalanda Sonu Viral Video) हुआ था. जिसमें सोनू मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से हाथ जोड़कर सरकारी स्कूल की जगह प्राइवेट स्कूल में नामांकन कराने की गुहार लगाते देखा गया. जितने भी लोगों ने ये वीडियो देखी उन्होंने यही कहा कि सोनू एक होनहार बच्चा है. एक्ट्रेस गौहर ने भी अपने ट्विटर हैंडल से उस वीडियो शेयर किया था. उन्होंने बच्चे की खूब तारीफ की थी. वीडियो देखने के बाद सोनू की मदद के लिए बहुत सारे लोग भी सामने आए. पप्पू यादव ने तो 50 हज़ार रुपये की आर्थिक मदद भी की. वहीं, तेज प्रताप यादव इस बच्चे से इतना प्रभावित हो गए कि इसके लिए लालू पाठशाला खोलने की बात कर दी. सोनू से राज्यसभा सांसद सुशील मोदी ने भी मुलाकात कर उसकी हिम्मत की हौसेला अफजाई की थी. वहीं, गुरू रहमान ने भी सोनू की पढ़ाई का पूरा जिम्मा उठाने का वादा किया था.

CM नीतीश से लगाई थी पढ़ाई के लिए मदद की गुहार : दरअसल, सीएम नीतीश कुमार शनिवार यानी 14 मई को अपनी दिवंगत पत्नी मंजू सिन्हा की 16वीं पुण्यतिथि के मौके पर नालंदा के कल्याण बिगहा गांव पहुंचे (CM Nitish Kumar in Kalyan Bigha village) थे. इस दौरान मुख्यमंत्री ने कई लोगों की समस्याएं सुनीं. इस कार्यक्रम में 11 साल का सोनू भी पहुंचा था. नीतीश जब लोगों से मिल रहे थे. इसी दौरान 'सर! सुनिए न प्रणाम… भीड़ से आई एक बच्चे की आवाज सुनकर नीतीश कुमार भी चौंक गए. नीतीश की नजरें जैसे ही बच्चे की तरफ गई. बच्चा (सोनू) मुख्यमंत्री से हाथ जोड़कर कहने लगा ''सर, सुनिए न..प्रणाम, हमको पढ़ने के लिए हिम्मत दीजिए...गार्जियन नहीं पढ़ाते हैं. पापा दही की दुकान से जो भी कमाते हैं उसे शराब पीने में लगा देते हैं.''

सरकारी स्कूल की खोली थी पोल : बच्चे ने सीएम नीतीश के आंखों में आंखें डालकर शिक्षा की बदहाली की बात बताई. उसने कहा कि अगर सरकार मदद करे तो वो भी पढ़ लिखकर आईएएस, आईपीएस बनना चाहता है. सोनू ने सीएम नीतीश से कहा था कि सरकारी स्कूल में शिक्षा की स्थिति बद से बदतर है. इसके बाद मुख्यमंत्री ने तत्काल उपविकस आयुक्त को उसकी आगे की पढ़ाई का जिम्मा सौंप देते हैं. बता दें कि सोनू बिहार के नालंदा जिले के हरनौत प्रखंड के नीमा कौल गांव का रहने वाला है.

बच्चों को देता है ट्यूशन, लेता है 100 रुपये फीस: सोनू ने बताया था कि उससे सीखने के लिए 30 बच्चे आते हैं, जिनसे वह प्रति माह के हिसाब से 100 रुपए लेता है. इससे उन बच्चों की पढ़ाई हो जा रही है और खुद की आर्थिक मदद भी हो जाती है. उसने यह भी बताया कि कई बच्चे पैसे भी नहीं देते. भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी बनने के सपने संजोए सोनू मदद के लिए मिल रहे ऑफर से खुश तो है, लेकिन कहता है कि उसे ऐसी मदद नहीं चाहिए, उसे मदद अधिकारी बनने तक चाहिए. उसकी मां भी अपने बच्चे को अधिकारी के रूप में देखना चाहती है. बता दें कि ग्रामीण बताते हैं कि बचपन से सोनू तेज तर्रार है. पिता दूध बेचने का काम करते हैं तो माता लीला देवी निरक्षर हैं.

सोनू की मदद को आगे आईं गौहर खान : किसी भी सवाल का बेझिझक जवाब देने वाले सोनू के वीडियो को देखने के बाद कई लोग उसकी मदद के लिए सामने आ रहे हैं. सोनू की इस गुहार के बाद बॉलीवुड (Bollywood Come For Help of Sonu) की हस्तियां उसकी मदद के लिए आगे आई हैं. एक्ट्रेस और मॉडल गौहर खान ने कहा कि सोनू एक उज्जवल और होनहार बच्चा है जिसके पास एक विजन है. गौहर खान ने सोनू की मदद करने की बात करते हुए कहा कि हमलोगों को इसकी मदद (gauhar khan came forward to help sonu) करनी चाहिये. उन्होंने सोनू की मदद के लिये ट्विटर पर लोगों से उसके बारे में जानकारी मांगी है.

एक्ट्रेस पूजा भट्ट ने लिखा : यही नहीं, सोनू की मदद के लिए कई निजी संस्थाएं भी सामने आई हैं. उन्होंने सोनू की पढ़ाई-लिखाई का खर्च उठाने की बात कही है. एक्ट्रेस पूजा भट्ट ने अपने सोशल मीडिया (Social Media) पर वीडियो पोस्ट कर कहा कि जब कोई बच्चा टूटी व्यवस्था को समझने की कोशिश करता है और ऐसी विकट परिस्थितियों से गुजरता है तो वो तबाह हो जाता है. सिंगर विशाल ददलानी ने अपने ट्विटर अकाउंट से बच्चे की डिटेल्स मांगी. अपने पोस्ट में विशाल ने कहा कि इस बच्चे की शिक्षा के लिए वो बेहतर व्यवस्था करेंगे.

