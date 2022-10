शिमला : हिमाचल विधानसभा चुनाव में भाजपा ने अब तक 62 उम्मीदवार घोषित किए हैं. सूची का नजर डालें तो इसमें पांच डॉक्टर हैं. इनमें से चार डॉक्टर तो पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं. इस बार बीजेपी ने हिमाचल विधानसभा चुनाव में डॉक्टर को प्रदेश की सियासी नब्ज टटोलने के लिए उतारा है उनमें सबसे नया नाम डॉ. जनकराज का है. इनका नाम देश के नामी न्यूरो सर्जन की सूची में शुमार है. वो पहले भी सियासत की सर्जरी करने की इच्छा जता चुके थे. (BJP gave tickets to 5 doctors in Himachal) (Himachal assembly elections 2022) (Doctors in Himachal Politics)

डॉ. जनकराज को भरमौर से टिकट- बीजेपी ने डॉ जनकराज को इस बार चंबा जिले की भरमौर सीट से चुनाव मैदान में उतारा है. वैसे डॉ. जनकराज साल 2017 में भी ऐन चुनाव से पहले लंबी छुट्टी पर चले गए थे लेकिन उन्हें टिकट नहीं मिला था और फिर वो ड्यूटी पर लौट आए थे. डॉ. जनक जनरल सर्जरी में एमएस डिग्री के साथ ही बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से न्यूरो सर्जरी में एमसीएच यानी सुपर स्पेशिएलिटी डिग्री होल्डर हैं. पिछली बार भी उन्होंने ऐन चुनावी समय में लंबा अवकाश लिया था, लेकिन उन्हें टिकट नहीं मिला था और वापस ड्यूटी पर लौट आए थे. मौजूदा वक्त में वो प्रदेश के सबसे बड़े आईजीएमसी अस्पताल के एमएस और न्यूरो सर्जरी विभाग के हैड हैं. डॉ. जनकराज का संघ से जुड़ाव रहा है, टिकट मिलने के बाद डॉ. जनकराज ने कहा कि सालों से वो शरीर का इलाज करते आए हैं लेकिन अब समाज में फैली बीमारियों का इलाज करेंगे. (BJP gave tickets to doctors in Himachal) (Doctors and Himachal Politics) (Dr Janak Raj BJP Candidate from Bharmour)

डॉ. राजेश कश्यप को सोलन से टिकट- भाजपा की सूची में डॉ. जनकराज के तौर पर नए चेहरे के साथ मेडिसिन विशेषज्ञ डॉ. राजेश कश्यप का भी नाम है. डॉ. कश्यप ने पहले भी सोलन सीट से चुनाव लड़ा है, लेकिन वे अपने ही ससुर और पूर्व सैन्य अधिकारी डॉ. कर्नल धनीराम शांडिल से चुनाव हार गए थे. डॉ. राजेश कश्यप आईजीएमसी अस्पताल के मेडिसिन डिपार्टमेंट के प्रोफेसर रहे हैं और उन्होंने चुनाव लड़ने के लिए समय से पहले रिटायरमेंट ले ली थी. डॉ. कश्यप के परिवार से प्रोफेसर वीरेंद्र कश्यप शिमला से सांसद रहे हैं. उनके भाई डॉ. सुरेंद्र कश्यप देश के माने हुए पल्मनरी मेडिसिन विशेषज्ञ हैं और इस समय अटल यूनिवर्सिटी नेरचौक के वीसी हैं.

कसौली से ही लड़ेंगे डॉ. राजीव सैजल- इसके अलावा भाजपा में दो आयुर्वेदिक डॉक्टर भी हैं. इनमें से एक डॉ. राजीव सैजल हैं जो मौजूदा सरकार में स्वास्थ्य मंत्री हैं. इससे पहले वो सामाजिक न्याय और सहकारिता विभाग संभाल चुके हैं. सोलन जिले की कसौली सीट से वो जीत की हैट्रिक लगा चुके हैं. इस बार भी बीजेपी ने कसौली से ही उन्हें टिकट दिया है. उनकी नजर इस बार जीत का चौका लगाने पर होगी.

डॉ. राजीव बिंदल को नाहन से टिकट- कभी आयुर्वेदिक डॉक्टर रहे राजीव बिंदल आज बीजेपी का जाना-माना नाम है. सूबे के स्वास्थ्य मंत्री रह चुके राजीव बिंदल विधानसभा अध्यक्ष से लेकर हिमाचल बीजेपी अध्यक्ष की जिम्मेदारी भी संभाल चुके हैं. नाहन से विधायक राजीव बिंदल को बीजेपी ने फिर से टिकट दिया है, सिरमौर जिले की नाहन सीट से लगातार दो बार विधायक रहने से पहले वो लगातार 3 बार सोलन से विधायक थे. इस बार नाहन से हैट्रिक और विधायक के तौर पर जीत का सिक्सर लगाने का मौका होगा.

डॉ. अनिल धीमान को भोरंज से टिकट- बीजेपी ने हमीरपुर जिले की भोरंज सीट से डॉ. अनिल धीमान को टिकट दिया है. ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर रहे अनिल धीमान पहले भी चुनाव जीत चुके हैं. इस बार उन्हें मौजूदा बीजेपी विधायक कमलेश कुमारी का टिकट काटकर दिया गया है. वो हिमाचल के पूर्व शिक्षा मंत्री ईश्वर दास धीमान के बेटे हैं. ईश्वर दास धीमान पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल के गुरू रहे हैं. दिलचस्प बात ये है कि जब धूमल मुख्यमंत्री बने तो उन्हें स्कूल में पढ़ाने वाले ईश्वर दास धीमान उनकी कैबिनेट में शिक्षा मंत्री बने थे.

दो डॉक्टरेट भी लिस्ट में हैं- बीजेपी की 72 उम्मीदवारों की सूची में दो और डॉक्टर हैं लेकिन ये डॉक्टरेट वाले डॉक्टर हैं. कैबिनेट मंत्री डॉ. राम लाल मारकंडा लाहौल स्पीति से टिकट दिया गया है तो हिमाचल विधानसभा के उपाध्यक्ष डॉ. हंसराज को चंबा जिले की चुराह सीट से टिकट दिया गया है. मौजूदा वक्त में दोनों इन्हीं सीटों से विधायक हैं. भाजपा की सूची में बिलासपुर जिले की झंडूता सीट से एक आईएएस अफसर जीतराम कटवाल भी हैं और ये झंडूता से पिछला चुनाव जीत चुके हैं.

