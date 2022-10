भोपाल। दिवाली की रात लापरवाही से आतिशबाजी करना युवक को पड़ा भारी.राजधानी भोपाल में दीवाली पर तेज आवाज वाले सुतली बम की आवाज इतनी ज्यादा थी कि रस्सी बम चलाने वाले युवक के कान का पर्दा फट गया. कान में कुछ सुनाई न देने के बाद युवक ने जब डॉक्टर को बताया तो चेक करने पर पता चला कि युवक के कान का पर्दा तेज आवाज के कारण फट गया. (bhopal news) (man ear veil torn while lighting firecrackers) (eardrum bursts due to loud sound of firecrackers)

रस्सी बम के धमाके से फटा युवक के कान का पर्दा

युवक के काम में हुआ छेद: दरअसल, भोपाल के ईश्वर नगर में रहने वाला युवक दोस्तों के साथ आतिशबाजी कर रहा था. युवक ने रस्सी बम को आग लगाई और पास ही खड़ा होकर बम फटने का इंतजार करने लगा. बम की आवाज इतनी तेज थी कि युवक को सुनाई देना बंद हो गया. जिसके बाद वह डॉक्टर के पास पहुंचा. जहां डॉक्टर ने चेक करने के बाद बताया कि युवक के कान के परदे में छेद हो गया है. डॉक्टर ने हिदायत देते हुए बताया कि तेज आवाज वाले पटाखे से कान का पर्दा फट जाता है. ENT एक्सपर्ट डॉक्टर एसपी दुबे का कहना है कि युवक के कान में बहुत तेज दर्द हो रहा था. जब हमने एंडोस्कोप डालकर देखा तो उसके कान का पर्दा फटा हुआ था. डॉक्टर ने सभी को सावधानी से आतिशबाजी करने की सलाह दी है. उन्होंने कहा कि कान को ढक कर आतिशबाजी करें नहीं तो आपके कान के पर्दे में छेद हो सकता है.

तेज आवाज वाले पटाखों को बेचने पर था बैन: भोपाल सहित पूरे प्रदेश में कलेक्टर ने ये आदेश जारी किए थे कि तेज आवाज वाले रस्सी बम या पटाखे बाजार में नहीं बिकेंगे. साथ ही फोड़ने वालों पर भी पुलिस की निगरानी रहेगी, लेकिन बावजूद इसके भोपाल सहित सभी शहरों में जमकर तेज आवाज वाले पटाखे बिकते रहे.