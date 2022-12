उज्जैन। मंगलवार को उज्जैन पहुंची राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा ने श्री महाकालेश्वर दर्शन के बाद जनसभा की और रात्रि विश्राम किया बुधवार को साप्ताहिक विश्राम पर यात्रा नगरी में ही रही. अब गुरुवार सुबह 6 बजे यात्रा उज्जैन से आगे की ओर रवाना हुई है. राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का आज 9वां दिन है. यात्रा में आज फिल्म एक्टर स्वरा भास्कर, उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, मध्यप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, तराना विधायक महेश परमार, घटिया विधानसभा विधायक रामलाल मालवीय साथ में नजर आए. (Rahul gandhi yatra) (Bharat jodo yatra)

राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा

राहुल की यात्रा से कांग्रेस में उत्साहः निश्चित रूप से राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा ने निक्रीय पड़ी कांग्रेस में जान फूंकने का काम किया है. यह अलग बात है कि उन्हें इस यात्रा का विधान सभा और लोकसभा चुनाव में ज्यादा फायदा मिलेगा या कम. कांग्रेस में जोश का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उत्तराखंड के पूर्व मुख्य मंत्री एवें खाटी कांग्रेसी नेता हरीश रावत ने अपनी उम्र को दरकिनार करते हुए कदम से कदम मिलाना शुरू कर दिया. अभी कुछ दिनों पहले अटकले लगाईं जा रहीं थीं, कि हरीश रावत का कांग्रेस से मन डोल रहा है और वह पार्टी छोड़़ सकते हैं. बहरहाल उनके साथ उत्तर प्रदेश के पुराने एवं दिग्गज कांग्रेसी प्रमोद तिवारी का भी इस यात्रा से जुड़ना यह संकेत दे रहा है कि कांग्रेसियों में फिर से विश्वास जग रहा है. (Enthusiasm in congress due to rahul yatra) (Swara bhaskar pramod tiwari harish rawat in yatra)

MP महाकाल के दर से राहुल का सरकार पर निशाना, युवाओं को तपस्या के बदले मिलता है व्यापम

यात्रा 10 बजे चाय के लिए घट्टिया में रुकेगीः यात्रा 10 बजे करीब घट्टिया तहसील के ग्राम नजरपुर में नाश्ते के लिए रुकेगी और वहीं पर दोपहर के भोजन के बाद यात्रा 3:30 बजे घट्टिया तहसील के बस स्टॉप पर नुक्कड़ सभा आयोजित की जाएगी. रात्रि विश्राम ग्राम घोंसला के रूपाखेड़ी फाटा समीप स्काईलार्क प्रोटीन फैक्ट्री रहेगा और अगले दिन शुक्रवार सुबह 6 बजे यात्रा आगर जिले के लिए रवाना होगी. (Rahul gandhi yatra) (Bharat jodo yatra)

जानिए यात्रा का कार्यक्रमः

1- भारत जोड़ो यात्रा का 29 नवंबर मंगलवार को नगरी में प्रवेश के बाद 30 नवंबर बुधवार को रहा विश्राम का दिन.

2-1 दिसंबर गुरुवार सुबह 6 बजे यात्रा ने विश्राम स्थल ग्राम सुरासा में स्त्तिथ श्री गुरु सांदीपनि इंस्टिट्यूट ऑफ मैनेजमेंट से आगे की और सफर तय किया अब 10 बजे घट्टिया तहसील के नजरपुर में चाय नाश्ता भोजन के लिए रुकेगी और दोपहर 03:30 बजे रेस्ट के बाद आगे की और बढ़ेगी.

3-शाम 4 बजे तहसील घट्टिया क्षेत्र में बस स्टॉप समीप ग्रामीणों से मुलाकात (नुक्कड़ सभा) कर ग्राम घोंसला के रूपाखेड़ी फाटा में स्त्तिथ स्काईलार्क प्रोटीन फैक्ट्री में रात्रि विश्राम के लिए रुकेगी.

4-अगले दिन 2 दिसंबर शुक्रवार को यात्रा प्रोटीन फैक्टर रात्रि विश्राम स्थल से सुबह 6 बजे आगर जिले के लिए रवाना होगी जहां ग्राम सुमरा खेड़ी जोड़ ग्राम तनोडिया के यहां चाय व नाश्ता के लिए 10 बजे रुकेगी रेस्ट करेगी और ठीक शाम 4 से 7 के बीच यात्रा आगर जिले के छावनी चोराहा पर इंटर करेगी.

5-राहुल आगर जिले में प्रवेश के बाद बैजनाथ मंदिर और सुसनेर-नलखेड़ा में मां बगलामुखी माता के दर्शन करने पहुचेंगे. (Rahul gandhi yatra) (Bharat jodo yatra)