बैतूल। मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मांडवी गांव में बोरवेल में गिरे बालक को निकालने के प्रयास बुधवार सुबह भी जारी है. बोरवेल में गिरे बालक तन्मय को निकालने के लिए 2 पोकलेन और 1 जेसीबी से खोदाई की जा रही. वही बच्चे को निकालने के लिए बच्चे के हाथ में रस्सी से बांधकर ऊपर लाने का भी प्रयास किया गया था, लेकिन करीब 12 फीट ऊपर आते ही रस्सी खुल गई. बच्चा बोरवेल में करीब 50 फीट गहराई पर फंसा हुआ है.हालांकि बच्चे से इस समय संपर्क नहीं हो पा रहा है. जिलाधिकारी कहना है कि तेजी से खोदाई का काम चल रहा है. (Not getting response child after coming up 12 feet)

बोरबेल के सामान्तर खोदा जा रहा है गड्ढाः पोकलेन और जेसीबी मशीन की से बोरवेल से 30 फीट दूर समानांतर गड्‌ढा खोदा जा रहा है. कल जब पिता ने बच्चे से बात की थी तो उसने कहा कि यहां बहुत अंधेरा है. मुझे डर लग रहा है. जल्दी बाहर निकालो. लेकिन इसके बाद से बच्चे की ओर से जवाब आना बंद हो गया था. मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी ट्वीट करते हुए बच्चे की कुशलता की प्रार्थना की. मौके पर सभी विभागों के अधिकारी मौजूद है. साथ ही वहां बच्चे के परिवार वालों के साथ-साथ क्षेत्रीय लोगों की भी भीड़ जमा हुई है. (The pit is being dug parallel to the borewell)

बोरवेल में गिरे तन्मय को सकुशल निकालने के लिए रेस्क्यू जारी

तन्मय को बचाना है, सुरंग की खुदाई शुरू, अंदर पहुंचाई गई ऑक्सीजन, कैमरा, CM ले रहे हैं अपडेट

30 फीट तक हुई खोदाईः कलेक्टर अमनबीर बैंस ने बताया कि बोरवेल से बच्चे को निकालने के लिए बच्चे के हाथ में रस्सी बांधकर उसे ऊपर खींचने के भी प्रयास किये गए. इससे बच्चा 12 फीट ऊपर भी आ गया था. लेकिन रस्सी खुल जाने से बच्चा वहीं अटक गया. रात 12 बजे से साइड में एक नए गड्ढे को खोदने का काम शुरू करते हुए बच्चे को निकालने के प्रयास किये जा रहे है. अब तक यह गड्‌ढा 30 फीट तक खोदा जा चुका है. बोरवेल के पास करीब 15 फीट गहराई के बाद पथरीली जमीन आ जाने से खोदाई में मुश्किल हो रही है. कलेक्टर का कहना है कि तन्मय अभी 35 से 40 फीट के बीच में फंसा हुआ है. हमें उस तक पहुंचने लगभग 7 घंटे का समय और लग सकता है. (digging up to 30 feet) (Difficult to dig due to stony ground)