साहिबगंजः रविवार को बीसीसीआई क्यूरेटर और झारखंड राज्य क्रिकेट एसोसिएशन की दो सदस्यीय टीम साहिबगंज पहुंची (BCCI curator visited sahibganj). इस टीम के सदस्यों ने सिदो कान्हू स्टेडियम और पुलिस लाइन मैदान का जायजा लिया. इसके साथ ही दोनों मैदान से जांच के लिए मिट्टी का नमूना लिया. मिली जानकारी के अनुसार साहिबगंज में क्रिकेट को बढ़ावा देने के लिए जेएससीए अपनी निगरानी में विश्व स्तरीय क्रिकेट पिच का निर्माण करायेगी.

टीम में शामिल बीसीसीआई (Board of Control for Cricket in India ) के क्यूरेटर डॉ एसके सिंह और जेएससीए सदस्य रमेश सिंह ने जिला क्रिकेट एसोसिएशन के सदस्यों और टूर्नामेंट इंचार्ज मो अशफाक आलम को टर्फ पिच निर्माण की विस्तृत जानकारी दी. बीसीसीआई क्यूरेटर डॉ एसके सिंह में बताया कि आईसीआर ने पहले ही बोरियो के जिरुल और अन्य इलाकों से मिट्टी का नमूना लेकर जांच की है. उनकी रिपोर्ट के आधार अब जेएससीए यहां की मिट्टी के नमूनों को परखेगी और साहिबगंज और आसपास के जिलों में इस मिट्टी का इस्तेमाल कर टर्फ पिच बनाकर आगे की प्रक्रिया शुरू की जाएगी.

क्यूरेटर ने कहा कि सब कुछ ठीक रहा तो झारखंड में भी ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड की तरह फास्ट पिच का निर्माण किया जाएगा. इस मौके पर जेएससीए डिस्ट्रिक सब कमिटी चेयरमैन चंदेश्वर प्रसाद सिन्हा उर्फ बोदी सिन्हा, मो अशफाक आलम, प्रभाकर सिंह, राजकुमार, अभिषेक, रवि पोलार्ड, चंदन, राकेश सहित अन्य लोग उपस्थित रहे.





बीसीसीआई क्यूरेटर डॉ एसके सिंह ने कहा कि राजमहल की पहाड़ी और यहां की मिट्टी जुरासिक काल की है. इस मिट्टी का उपयोग पिच बनाने में काम आ सकती है. साहिबगंज में इस मिट्टी की मदद से पिच बना सकते है. फिलहाल यहां की मिट्टी की जांच के लिए रांची ले जा रहे है. अगर सब कुछ ठीक-ठाक रहा तो यहां की मिट्टी से पिच बनाकर ट्रायल किया जाएगा. इसके साथ बाद राज्य के साथ साथ देश के दूसरे स्टेडियम की पिच यहां की मिट्टी से बनाया जाएगा.