रांचीः खराब मौसम का असर एक बार फिर से हवाई यात्रा पर पड़ा (bad weather effect on flight) है. बुधवार को बेंगलुरु से रांची आ रही फ्लाइट को ऐसे ही मौसम का सामना करना पड़ा. जिसकी वजह से यात्रियों को परेशानी हुई. गो एयरवेज का एक विमान रांची उतरने वाला था लेकिन मौसम साफ नहीं होने की वजह से रांची एटीसी ने उसे लैंडिंग की अनुमति (Landing not allowed in Ranchi) नहीं दी. इसके बाद विमान की वाराणसी एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग (emergency landing at Varanasi Airport) कराई गयी. जब रांची का मौसम साफ हुआ तो करीब 3 घंटे के बाद विमान वापस रांची आया, फ्लाइट में 111 यात्री सवार थे.

दरअसल, रांची का मौसम साफ नहीं होने की वजह से एटीसी ने विमान को बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर लैंडिंग की अनुमति नहीं दी. जिसके बाद विमान काफी देर तक हवा में चक्कर लगाता रहा. उसके बाद विमान का ईंधन कम होने लगा, जिसके कारण विमान की वाराणसी हवाई अड्डे पर इमरजेंसी लैंडिंग (Go Airways flight emergency landing) कराई गयी. काफी देर तक हवा में चक्कर काटने की वजह से रांची हवाई क्षेत्र में ही विमान का ईंधन खत्म होने लगा था.

बेंगलुरु से रांची आने वाली गो एयरवेज की फ्लाइट को खराब मौसम के कारण वाराणसी एयरपोर्ट पर डायवर्ट किया गया. करीब 30 मिनट तक आसमान में चक्कर काटने के बाद भी रांची एयरपोर्ट पर लैंड करने की अनुमति नहीं दी गयी. लो विजिविलिटी के कारण विमान को डायवर्ट किया गया. बुधवार दोपहर 1.20 बजे विमान को डायवर्ट करने का निर्णय लिया गया. इस फ्लाइट के बेंगलुरु एयरपोर्ट से उड़ान भरने का समय 9.10 बजे था लेकिन देरी के कारण सुबह 11 बजे उड़ान भरा. इसके रांची पहुंचने का समय 11.35 बजे था. लेकिन वहां देर से उड़ान भरने के कारण रांची भी देर से पहुंचा और मौसम खराब होने के कारण इसे वाराणसी डायवर्ट किया गया. इस देरी की वजह से यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा.