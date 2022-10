बालाघाट। मध्यप्रदेश में बालाघाट जिले के लामता में चोरी की एक दिलचस्प घटना सामने आयी है. यहां चोर ने जैन मंदिर में लाखों रुपए के चांदी के छत्र और चांदी के भमंडल पर हाथ साफ किया, लेकिन बाद में चोर का दिल पसीज गया और उसने जैन मंदिर का सारा सामान लौटा दिया. इतना ही नहीं उसने खत लिखकर माफी भी मांगी. जिसमें लिखा कि इस चोरी से मुझे बहुत नुकसान हुआ है. इसके लिए मैं माफी मांगता हूं. (Balaghat Theft News) (Thief Returns Stolen Jewelery of Temple) (Thief Wrote Letter And Apologized In Balaghat

बालाघाट में चोर ने चोरी के बाद वापस किये जेवरात

थैले में पैक कर लौटाया चोरी का सामान: चोर ने चुराए गए सामान को एक थैले में पैक किया और उसके ऊपर एक पेपर में माफीनामा लिखकर पंचायत भवन के पास एक गड्ढे में रख दिया था. थाना लामटा के बाजार चैक स्थित शांतिनाथ दिगम्बर जैन मंदिर में सोमवार की रात को अज्ञात चोर जैन मंदिर से चांदी के 9 छत्र एवं 1 चांदी का भमडंल, 3 पीतल के भमडंल चुरा ले गए थे. चोरी की घटना को पुलिस ने गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू की. क्षेत्र में गश्त एवं बारीकी से साक्ष्य जुटाकर पूर्व के चोरी के आरोपी एवं संदिग्धों पर लगातार दबाव बनाया हुआ था.

बालाघाट में चोर ने चोरी के बाद वापस किये जेवरात, पत्र लिखकर जताया अफसोस

पुलिस कर रही तलाश: जिससे घबराकर आरोपी ने छत्र एवं भमंडल, माफीनामा पत्र के साथ ग्राम पंचायत के नल के गड्ढे में रख गया था. पानी भरने के लिए जैन परिवार इस नल के पास गड्ढे में गए तो देखा थैला रखा है. जिसे लकड़ी से खोला तो भमंडल की चमक दिखाई दी, जिसकी जानकारी जैन समाज व पुलिस विभाग को दी गई. पुलिस विभाग ने समान की शिनाख्त कराकर जब्ती बनाई. पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है.(Balaghat Theft News) (Thief Returns Stolen Jewelery of Temple) (Thief Wrote Letter And Apologized In Balaghat