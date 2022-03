चंडीगढ़: पंजाब में इस बार भगवंत मान मुख्यमंत्री बनेंगे (Bhagwant Mann will become the Chief Minister) और उनके सिर पर ही जीत का सेहरा बांधा जाएगा. राज्य में आम आदमी पार्टी बड़े बहुमत से चुनाव जीतने वाली है. सीए कैंडिडेट भगवंत मान ने भी अपनी धुरी विधानसभा सीट पर जीत दर्ज कर ली है. उनके प्रतिद्वंद्वी कांग्रेस के दलबीर सिंह गोल्डी चुनाव हार गए हैं.

भगवंत मान को कांग्रेस के दलबीर सिंह (Congress's Dalbir Singh) चुनौती दे रहे थे. दलबीर सिंह ने 2017 के चुनाव में जीत हासिल की थी. इससे पहले 2012 में कांग्रेस पार्टी के ही उम्मीदवार अरविंद खन्ना यहां से विधायक बने थे. भगवंत माने के घर पर बड़ी संख्या में कार्यकर्ता जमा हुए हैं और जश्न मनाया जा रहा है. भगवंत मान के घर पर सुबह ही मिठाई बन गई थी. पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि मैं पूरी विनम्रता के साथ लोगों के फैसले को स्वीकार करता हूं. पंजाबियों ने सांप्रदायिक और जातिगत रेखाओं से ऊपर उठकर और मतदान करके पंजाबियत की सच्ची भावना दिखाई है.

