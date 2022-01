भुवनेश्वर : असम में भोगली बिहू के उत्सव (Celebrations of Bhogali Bihu in Assam) को देखते हुए असम सरकार ने रात के कर्फ्यू के समय में ढील (Relaxation in the timing of night curfew) दे दी है. 13 जनवरी को रात के कर्फ्यू का समय रात 11 बजे से सुबह 4 बजे तक रहेगा. जबकि पहले कर्फ्यू का समय रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक था.

भारत में कोरोना के मामले थमने का नाम नहीं ले रही है. बुधवार को नए मामलों की संख्या बढ़कर 1,94,720 हो गई है, जहां कल तक 1,68,063 नए मामले थे. वहीं, मौतों की संख्या 24 घंटे में 442 दर्ज की गई, जो चिंताजनक है. वहीं, कोरोना का नया स्वरूप ओमीक्रोन के मामलों में भी इजाफा हो रहा है. देश के 27 राज्यों तथा केंद्रशासित प्रदेशों में कोरोना वायरस के इस स्वरूप से अब तक संक्रमित हुए लोगों की संख्या 4,868 हो गई है.

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के बुधवार को अद्यतन आंकड़ों में यह जानकारी दी गई. देश में ओमीक्रोन (Omicron in India) के मामले 4,868 हो गई है. वहीं, इनमें से कई लोग स्वस्थ होकर घर या विदेश लौट गए हैं.स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक, देश में कोरोना वायरस के मामले बढ़कर 3,60,70,510 हो गए हैं. अब तक सक्रिय मामलों की संख्या 9,55,319 हो गई है.