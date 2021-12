पोर्ट ब्लेयर : देश में कोरोना के ओमीक्रोन वेरिएंट (Omicron) के बढ़ते मामलों और तीसरी लहर (third wave) की आशंका के बीच एक अच्छी ख़बर है. अंडमान-निकोबार द्वीप समूह (andaman and nicobar islands) ने अपनी लक्षित आबादी के शत-प्रतिशत कोविड टीकाकरण (100% vaccination in andaman) का लक्ष्य हासिल कर लिया है. ये उपलब्धि हासिल करने वाला अंडमान-निकोबार पहला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश बन गया है.

अंडमान-निकोबार प्रशासन ने ट्वीट करते हुए इसकी जानकारी दी है ‘‘अंडमान निकोबार द्वीपसमूह ने 100 प्रतिशत कोविड-19 रोधी टीकाकरण का लक्ष्य हासिल किया. द्वीपसमूह केवल कोविशील्ड का उपयोग कर यह उपलब्धि हासिल करने वाला पहला राज्य/केंद्र शासित प्रदेश बन गया है. केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासन ने दुनिया के सुदूरवर्ती हिस्सों में शामिल स्थान पर इस असाधारण उपलब्धि को हासिल करने के लिए कई दुर्गम बाधाओं को पार किया.

प्रशासन ने एक अन्य ट्वीट किया, ‘‘अंडमान-निकोबार द्वीपसमूह में टीकाकरण बेहद चुनौतीपूर्ण था क्योंकि द्वीपसमूह 836 द्वीपों में फैला हुआ है. यह उत्तर से दक्षिण तक 800 किलोमीटर में फैला हुआ है, जहां खराब समुद्री हालात, बेहद घने जंगल, पहाड़ियां और प्रतिकूल मौसम की परिस्थितियां है।’’

गौरतलब है कि इस साल 16 जनवरी को देश के बाकी हिस्सों के साथ अंडमान-निकोबार द्वीपसमूह में भी टीकाकरण अभियान (covid vaccination in andaman and nicobar) शुरू हुआ था. स्वास्थ्य बुलेटिन के अनुसार, 2.86 लाख लाभार्थियों के लक्ष्य के मुकाबले 2.87 लाख लोगों ने कोविड-19 टीके की दोनों खुराक ली है, जिससे 100.41 प्रतिशत टीकाकरण हुआ है. इसमें कहा गया है कि द्वीपसमूह की कुल आबादी के कुल 74.67 प्रतिशत लोगों को टीका लगाया गया है.

ये भी पढ़ें: अंडमान और निकोबार के डिगलीपुर में आया 4.9 तीव्रता का भूकंप

स्वास्थ्य बुलेटिन में कहा गया है कि इस बीच द्वीपसमूह में एक और व्यक्ति के संक्रमित होने से संक्रमितों की संख्या रविवार को बढ़कर 7,701 हो गई. स्वास्थ्य बुलेटिन के अनुसार, संक्रमित मरीज के संपर्क में आए लोगों की जांच के दौरान संक्रमण का यह मामला सामने आया. बुलेटिन में कहा गया है कि केंद्र शासित प्रदेश में वर्तमान में दो उपचाराधीन मरीज हैं, जबकि पिछले 24 घंटों में एक मरीज के स्वस्थ होने के साथ संक्रमण से उबरने वाले लोगों की संख्या अब 7,570 हो गई है और अब तक 129 मरीजों की मौत हुई है.

(पीटीआई-भाषा)