नर्मदापुरम। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में बाघ के नजदीक जिप्सी ले जाने के मामले ने बॉलीवुड अभिनेत्री रवीना टंडन को मुश्लिक में डाल दिया है. वीडियो सामने आने के बाद प्रशासन ने अभिनेत्री पर जांच के आदेश भी दिए हैं . वहीं मामले पर अभिनेत्री रवीना टंडन ने सफाई दी है ( raveena tandon clarified on allegations). रवीना का कहना है कि वह वन विभाग की जीप में थी और जीप ट्रैक पर ही थी, इसमें बाघ के करीब जाने का सवाल ही नहीं उठता है.

फिल्म अभिनेत्री ने दी सफाई: बॉलीवुड अभिनेत्री रवीना ने कहा कि वह वन विभाग की जीप पर सवार थीं और वह अपने निर्धारित रास्ते पर ही थीं. अभिनेत्री ने ट्वीट कर लिखा कि बाघ जहां घूमते हैं, वे वहां के राजा होते हैं. हम मूक दर्शक हैं. कोई भी अचानक हुई आवाज उन्हें चौंका सकती है. हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हमने कोई अचानक एक्शन नहीं लिया, बल्कि शांत बैठे और बाघिन को देखते हुए आगे बढ़ गए. हम पर्यटन पथ पर हैं, जिसे ज्यादातर ये बाघ पार करते हैं, और इस वीडियो में बाघिन केटी को भी वाहनों के करीब आने और गुर्राने की आदत है.

क्या है मामला: दरअसल, फिल्म अभिनेत्री फिल्म की शूटिंग के लिए मध्यप्रदेश आईं हैं, जहां 22 नवंबर को भोपाल के पास नर्मदापुरम के सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में उन्होंने जंगल सफारी की थी(raveena jungle safari in satpura tiger reserve). जंगल सफारी के दौरान फिल्म अभिनेत्री रवीना टंडन की जिप्सी के इतने पास बाघ आने का एक वीडियो सामने आया है (actress raveena gypsy near tiger). जिसकी पड़ताल शुरू हो गई है. नियमों के अनुसार सतपुड़ा टाइगर रिजर्व क्षेत्र में जंगल सफारी के वक्त किसी भी वाहन को वन्य प्राणियों के इतने पास लेकर नहीं जा सकते हैं. वहीं फिल्म अभिनेत्री रवीना टंडन ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर कुछ फोटो और वीडियो शेयर किए थे, जिस पर लिखा है, 'Back to where my heart belongs' वीडियो में बाघ रवीना की जिप्सी के नजदीक आते हुए साफ दिखाई दे रहा है. करीब 20 मीटर तक जिप्सी को बाघ के पास लेकर जाया गया है. इसी को लेकर सतपुड़ा टाइगर रिजर्व प्रबंधन जांच के निर्देश दिए हैं. एसडीओ धीरज सिंह चौहान मामले की जांच कर रहे हैं