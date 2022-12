सरगुजा में दूध के पैसे नहीं देने पर गर्भवती महिला से मारपीट

सरगुजा: यह घटना ग्राम पंचायत उलकिया के बरबहला गांव की है woman beaten for milk money. 29 दिसंबर को दूध के 2100 रुपये के लिए नारायण यादव के बेटे ईश्वर यादव ने विजय सोनी के परिवार से विवाद शुरू किया fight for milk money in Surguja. विजय सोनी की मां चंदरू बाई ने आरोपियों से कहा कि अगले दिन पैसा ले जाना. आरोपी तुरंत पैसे की मांग करने लगे Surguja pregnant woman beaten for milk money. जिसके बाद यह विवाद शुरू हुआ. यह लोग घर के सदस्यों से मारपीट करने लगे. इस घटना में पीड़ित विजय सोनी की मां और उसकी गर्भवती साली से मारपीट की गई.

दूध के पैसे की वजह से हुआ विवाद: सीतापुर थाना प्रभारी शिशिरकांत सिंह ने बताया "नारायण यादव दूध देते थे. दूध के पैसे नहीं मिलने पर नारायण यादव और उसके दो बच्चों ने विजय सोनी और उसके परिवार वालों के साथ गालीगलौज और मारपीट की. विजय सोनी की साली गर्भवती थी, मारपीट के दौरान उनका गर्भपात हो गया.''

ये भी पढ़ें: 20 लाख रुपये की ब्राउन शुगर के साथ दो भाई गिरफ्तार

31 दिसंबर को हुई आरोपियों की गिरफ्तारी: 29 दिसंबर को यह घटना हुई. आरोपी वारदात को अंजाम देकर भाग निकले Accused arrested in fight for milk money in Surguja. 30 दिसंबर को पुलिस में शिकायत दर्ज की गई और 31 दिसंबर को पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है.

क्या है थाना प्रभारी का बयान: इस वारदात के बाद पीड़ित परिवार ने सरगुजा के सीतापुर पुलिस थाने में रिपोर्ट कराई. पीड़ित परिवार का आरोप था कि नारायण यादव और उसके पुत्र ईश्वर यादव ने अपने दो दोस्तों के साथ घर में घुसकर मारपीट की है. जिसमें उनके घर में रह रही गर्भवती महिला के गर्भ में पल रहे बच्चे की मौत हो woman beaten for milk money unborn child dies गई. सीतापुर थाना प्रभारी शिशिरकांत सिंह ने बताया "वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर कार्रवाई की है. नारायण यादव और उसके दोनों बच्चों समेत तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया है. तीनों को न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है.''