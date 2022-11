श्रीनगर: कोरोना काल के 2 साल बाद सीटीसी श्रीनगर में 21वां दीक्षांत समारोह (21st Convocation of SSB at CTC Srinagar) बड़े ही धूमधाम से मनाया गया. इस मौके पर एसएसबी को 64 नए उपनिरीक्षक (64 new sub inspectors pass out from SSB) आज देश सेवा के लिए समर्पित हुए. इस दौरान कार्यक्रम में मुख्य अथिति के तौर पर एसएसबी के आईजी चांस केसिंग मौजूद रहे रहे. उनके साथ डीआईजी एसएसबी सृष्टि राज गुप्ता ने भी नव प्रशिक्षुओं के दस्ते की सलामी ली.

सीटीसी श्रीनगर में 21वां दीक्षांत समारोह में उत्तर प्रदेश से 9, बिहार से 7, हरियाणा से 17, राजस्थान से 8, हिमाचल प्रदेश से 1, उत्तराखंड से 8, पश्चिम बंगाल से 1, मणिपुर से 1, झारखंड से 2, दिल्ली से 9 और मध्य प्रदेश से एक जवान पास आउट हुए. 1 जून 2017 से स्थापित इस केन्द्रीयकृत प्रशिक्षण केंद्र में अब तक कुल 75 प्रशिक्षण कार्यक्रम संपन्न करवाये गए हैं.

64 उपनिरीक्षक हुए पास आउट,

इसमें 12 मूलभूत प्रशिक्षण, 33 पदोन्नति प्रशिक्षण, 17 इन सर्विस प्रशिक्षण एवं 13 व्यावसायिक विषयगत प्रशिक्षण शामिल हैं. इन प्रशिक्षणों में कुल 4933 प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षित कर उन्हें राष्ट्र सेवा के लिए भेजा गया है. एसएसबी से उत्तीर्ण होने वाले इन 64 प्रशिक्षु उपनिरीक्षकों को मिलाकर अब तक 4,997 बल कार्मिकों को प्रशिक्षण अब तक दिया जा चुका है. इस दौरान हरियाणा के प्रशांत कुमार को ओवर आल बेस्ट उपनिरीक्षक का पुरस्कार प्राप्त हुआ. सर्वोत्तम प्रशिक्षु (खेल और शारीरिक दक्षता) जयपुर के राहुल कटारिया रहे. सर्वोत्तम फायर का पुस्कार अभिषेक गुर्जर को दिया गया.