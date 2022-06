.

धनबाद में हॉस्पिटल में चोरी (Theft in hospital) हुई है. जहां से चोर ने रुपए और मोबाइल की चोरी की है. शहर में इन दिनों चोरों की मनोबल बढ़ता ही जा रहा है. दिनदहाड़े चोरी की घटना की अंजाम देकर आराम से चलते बन रहे हैं. सदर थाना क्षेत्र के एक निजी हॉस्पिटल में चोरों द्वारा शनिवार अहले सुबह 5000 नकद और मोबाइल चोरी की घटना (Theft of money and mobile) को अंजाम दिया गया है. चोरी की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गयी है. इस मामले को लेकर हॉस्पिटल के कर्मचारी राजेश कुमार ने सदर थाना में लिखित शिकायत दर्ज कर कार्रवाई की मांग की है.