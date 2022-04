.

मासूम के लिए मसीहा बना बाइक सवाल, मैनहोल में चीखते बच्चे की ऐसे बचाई जान Published on: 22 minutes ago

Koo_Logo Versions

हरियाणा के फरीदाबाद के एनआईटी-5 कॉलोनी से एक दिल दहला देने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा (Faridabad CCTV video of child falling in manhole) है. पांच साल का एक बच्चा खेलते-खलते खुले पड़े मेन होल मे गिर (Child Fell In open Sewerage Manhole In Faridabad) गया. सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है कि मैनहोल में गिरे बच्चे की चीख सुनने के बाद आगे बढ़ चुका बाइक सवार अपनी गाड़ी खड़ी कर पीछे लौटता है. मासूम के लिए मसीहा बने इस बाइक सवाल ने मैनहोल में गिरे बच्चे को अपना हाथ पकड़ाया और सुरक्षित बाहर निकाला. घटना बीते 20 मार्च 2022 की बताई जा रही है. रिहायशी इलाकों में मैनहोल खुला होना जानलेवा है. कुछ दिन पहले बाइक सवार एक बैंक कर्मी की मौत भी हुई, लेकिन प्रशासन के कान पर जूं नहीं रेंगी. नगर निगम फरीदाबाद के अधिकारियों की जुबान सिली हुई है. ऐसे में सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो हमें सोचने पर मजबूर जरूर करता है कि हमारी जान तभी तक सलामत है जब तक किस्मत ठीक हो.