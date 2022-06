.

देशभर में अग्निपथ का योजना का विरोध हो रहा है. देवघर में केंद्र सरकार की नीति के खिलाफ छात्रों का जोरदार प्रदर्शन के साथ नारेबाजी (Agnipath scheme protest in Deoghar) हुई. शुक्रवार सुबह से सत्संग चौक पर युवाओं द्वारा विरोध (students took to road on satsang chowk) शुरू हुआ और देखते ही देखते देवघर के जसीडीह तक पहुंच गया. केंद्र सरकार की नीतियों के विरोध में युवाओं ने जमकर बवाल मचाया. इसी कड़ी में जसीडीह चकाई मोड़ के पास सरकारी संपत्ति की तोड़फोड़ (Government property vandalized in Jasidih) सहित पत्थरबाजी शुरू कर दिया. पहले से मौजूद जसीडीह थाना पुलिस द्वारा बल का प्रयोग कर आक्रोशित भीड़ को खदेड़ दिया. इसी बीच देवघर चकाई मुख्य मार्ग पर आवागमन भी बाधित रहा. अग्निपथ योजना को लेकर मुख्य रूप से युवाओं द्वारा रेलवे को टारगेट बना कर क्षति पहुंचाई जा रही है. यही कारण है कि संथाल परगना का प्रवेश द्वार कहा जाने वाला जसीडीह स्टेशन और परिसर पूरी तरह पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया. मुख्य द्वार पर कड़ी सुरक्षा के बीच सिर्फ यात्रियों का ही आवागमन सुनिश्चित कराया जा रहा है. पूर्व रेलवे के हावड़ा नई दिल्ली मुख्य मार्ग स्थित जसीडीह स्टेशन से होकर गुजरने वाली धनबाद-पटना इंटरसिट, हावड़ा दिल्ली दुरंतो, टाटा दानापुर, बैजनाथ धाम किउल जैसी कई ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है. इसके साथ कई ट्रेनें इधर उधर फंसी हुई है. ट्रेन रद्द होने से यात्रियों की भीड़ जसीडीह स्टेशन पर देखने को मिल रही है. कई यात्रियों द्वारा यात्रा टिकट को कैंसिल कराया गया है. इधर किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए सभी संभावित जगहों पर पुलिस बल की तैनाती की गई है. खुद एसपी सुभाष चंद्र जाट इसका मॉनिटरिंग कर रहे हैं.