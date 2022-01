.

2021 में कोरोना ने दिखाया वीभत्स रूप, पूरे प्रदेश में दिखा मौत का मंजर Published on: 15 minutes ago



2020 में शुरू हुए कोरोना महामारी में 2021 में अपना वीभत्स रूप दिखाया. 2021 के अप्रैल महीने में पूरे झारखंड में कोरोना के डेल्टा वेरिएंट ने पैर पसारा और सैकड़ों लोगों की जान ले ली. 2020 के मार्च महीने में झारखंड में कोरोना (Corona In Jharkhand) ने दस्तक दिया था. लॉकडाउन के बीच कोरोना गाइडलाइन का पालन, 3T यानी ट्रेसिंग, टेस्टिंग और ट्रीटमेंट के साथ करीब एक वर्ष गुजर गए. 2021 में ऐसा लगने लगा था कि झारखंड में कोरोना (Corona In Jharkhand) खत्म हो रहा है और उसके विकराल होने से पहले ही उसपर विजय पा ली गई है. लेकिन अप्रैल 2021 में झारखंड में डेल्टा वेरिएंट (Delta Variants in Jharkhand) ने तबाही मचानी शुरू कर दी. अस्पतालों के बाहर रूह कंपा देने वाला का मंजर दिखाई देने लगा. हर तरफ चीख पुकार मच गई.