बदमाशों को पकड़ने गई पुलिस टीम पर पथराव, वीडियो आया सामने Published on: 22 minutes ago



नई दिल्ली के शाहदरा जिले के सीमापुरी में पुलिस टीम पर हुए हमले का वीडियो (Video of attack on police) सामने आया है, जिसमें आरोपी पुलिस टीम पर पथराव करते हुए साफ नजर आ रहे हैं, जिसके बाद पुलिस ने भीड़ के खिलाफ कातिलाना हमला, दंगा, सरकारी कामकाज में बाधा पहुंचाने, सरकारी कर्मचारी पर हमला करने और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने समेत कई संगीन धाराओं में केस दर्ज कर लिया है. मामला एक अक्टूबर देर रात का है, जिसमें सीमापुरी इलाके में कुछ बदमाशों ने मीट कारोबारी पर फायरिंग (firing on meet trader) कर दी थी. इस घटना में कारोबारी बाल-बाल बच गया. वहीं सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शिकायत दर्ज कर जांच शुरू की तो फायरिंग में शामिल आरोपियों के नई सीमापुरी के डी-ब्लॉक में होने की खबर मिली थी. जिस पर पुलिस तड़के करीब तीन बजे बदमाशों को पकड़ने गई, जहां 50-60 लोगों की भीड़ ने पुलिस टीम पर हमला ( attack on police in Seemapuri) कर दिया.