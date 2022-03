.

उत्तर प्रदेश में धर्म और अध्यात्म की नगरी से प्रसिद्ध काशी में फिल्म 'RRR' के प्रमोशन (Promotion of RRR in Kashi UP) के लिए डायरेक्टर एसएस राजामौली, साउथ सुपरस्टार रामचरण व जूनियर एनटीआर वाराणसी पहुंचे (rrr actors and director in varanasi up) हैं. यहां तीनों नामचीनों ने नौका विहार किया और विश्व प्रसिद्ध गंगा आरती में शामिल (ramcharan and junior ntr attended ganga aarti) हुए. बता दें कि 550 करोड़ से अधिक बजट वाली फिल्म राइज रौर रिवोल्ट (Rise Rour Revolt- RRR) 25 मार्च को रिलीज होनी है. फिल्म के प्रमोशन के लिए लीड एक्टर रामचरण, जूनियर एनटीआर व डायरेक्टर एसएस राजामौली वाराणसी आए हुए हैं. इस बीच वे बजड़े पर सवार होकर गंगा विहार किया और फिर दशाश्वमेध घाट पहुंचे. यहां दशाश्वमेध घाट पर गंगा सेवा निधि के प्रधानाचार्य रणधीर की तरफ से वैदिक रीतियों से कराई गई गंगा आरती में शामिल हुए. इस दौरान साउथ सुपरस्टार्स को देखकर वहां मौजूद स्थानीय लोग और पर्यटक बेहद खुश नजर आए और सुपरस्टार्स को अपने कैमरों में कैद करते दिखे. गंगा सेवा निधि के कोषाध्यक्ष आशीष तिवारी ने बताया कि आरआर फिल्म के मुख्य अभिनेता और निर्देशक मां गंगा की आरती में शामिल हुए. उन्होंने पूरे विधि-विधान से गंगा पूजन किया. इस दौरान उन्होंने आने वाली अपनी फिल्म के प्रमोशन के लिए मां भगवती से प्रार्थना की. परंपरा के अनुसार, उन्हें प्रसाद और अंग वस्त्र देकर उनका स्वागत किया गया.