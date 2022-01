.

शिमला में बिछी बर्फ की चादर, दो दिनों तक बदला रहेगा मौसम रहेगा मिजाज Published on: 54 minutes ago



शिमला: हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में मौसम का मिजाज (weather update himachal pradesh) बदल गया है. शनिवार सुबह से ही बर्फबारी (snowfall in shimla) का दौर जारी है. प्रदेश के ऊपरी इलाकों में भी बर्फबारी (snowfall in upper area himachal) का दौर जारी है. जाखू में 3 से 4 इंच तक बर्फबारी हो चुकी है. हालांकि अभी तक शहर में वाहनों की आवाजाही हो रही है. बर्फबारी के चलते तापमान में भी भारी गिरावट (temperature down in hp) आई है, जिससे ठंड बढ़ गई है. राजधानी शिमला में लोग काफी समय से बर्फबारी का इंतजार कर रहे थे. मौसम विभाग के मुताबिक आगामी दो दिन प्रदेश (Weather in Himachal) भर में मौसम खराब रहेगा. 8 व 9 जनवरी को भारी बारिश-बर्फबारी का येलो अलर्ट भी जारी किया गया है. इस दौरान प्रदेश के ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फबारी और मध्यम ओर मैदानी क्षेत्रों में भारी बारिश होने की संभावना जताई गई है. वहीं, शिमला, कुल्लु, चम्बा किन्नौर में भारी बर्फबारी हो सकती है. मौसम विभाग के निदेशक सुरेंद्र पॉल ने कहा कि बीते 72 घंटों के दौरान ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबरी और निचले क्षेत्रों में बारिश हुई है. उन्होंने कहा कि प्रदेश में आगामी 2 दिन तक भारी बर्फबारी को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है. इस दौरान ऊपरी क्षेत्रों में जहां जमकर बर्फबारी (Snowfall in Himachal) हो सकती है, वहीं निचले क्षेत्रों में बारिश होने की संभावना है. बीते दिन प्रदेश के कई हिस्सों में हुई बर्फबारी के चलते लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा. बर्फबारी से दो एनएच सहित प्रदेश भर में कुल 238 सड़कें अवरुद्ध हो गई, जिसमें शिमला जोन में 48, मंडी जोन में 45 और कांगड़ा में 77, लाहौल स्पीति 162 ओर किन्नौर में 4 सड़कों पर (Road closed in Himachal) यातायात ठप है. इसके अलावा किन्नौर, शिमला, कुल्लू, लाहौल स्पीति में 116 बिजली के ट्रांसफार्मर भी बंद पड़े हैं. हालांकि शुक्रवार सुबह से ही लोक निर्माण विभाग सड़कों को खोलने में जुटा हुआ है और शुक्रवार देर शाम तक 83 सड़कें खोल दी गई हैं.