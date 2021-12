.

कांग्रेस की महंगाई हटाओ रैली में नाचते-गाते पहुंचीं महिलाएं Published on: 6 minutes ago



महंगाई के खिलाफ कांग्रेस की महारैली (Maha Rally of Congress) में शामिल होने के लिए महिलाओं में भी खासा उत्साह है. यही कारण है कि रैली स्थल पर अधिकतर महिलाएं नाचते गाते पहुंची. ईटीवी भारत की टीम ने इनसे बात की, जिसमें उन्होंने केंद्र की मोदी सरकार (Modi Govt) को महंगाई का जनक (father of inflation) बताया. महिलाओं का कहना था कि केंद्र की जन विरोधी नीतियों (anti-people policies of the center) के कारण आज महंगाई चरम पर है, जिससे आमजन का जीना मुहाल हो गया है. NSUI की प्रदेश उपाध्यक्ष संजीता सिहाग (Sanjita Sihag) के नेतृत्व में आई इन महिलाओं ने सभा स्थल पर नाच गाकर कांग्रेस की रैली का समर्थन किया.