बोकारो के भीड़ भाड़ वाले इलाके में पटाखे की दुकान, प्रशासन ने कहा- होगी कार्रवाई Published on: 7 minutes ago

बोकारो: प्रशासन की लाख सख्ती के बाद भी बोकारो के सबसे व्यस्ततम इलाके चास नगर निगम क्षेत्र के सदर बाजार में पटाखे की दुकानें सज चुकी हैं (Firecracker Shop in Sadar Bazar of Bokaro). इस भीड़भाड़ वाले इलाके में पटाखा की बिक्री बेरोकटोक हो रही है (Firecracker shop Illegally Open in Bokaro). अगर हम कहें कि चास का एक इलाका बारूद की ढेर पर है तो यह कहना गलत नहीं होगा. इस बाजार की स्थिति यह है कि अगर कोई अनहोनी हो जाए तो यहां अग्निशमन की गाड़ी भी समय पर नहीं पहुंच पाएगी. बावजूद इसके प्रशासन की नजर इस पर नहीं है. दुकानदार बिना भय के दुकानों और गोदामों में स्टॉक रखकर इसकी बिक्री बेरोकटोक कर रहे हैं क्योंकि सदर बाजार में सभी तरह की दुकानें अवस्थित हैं. लोग काफी संख्या में यहां आते जाते हैं और खरीदारी भी करते हैं. ऐसे में इस इलाके में जाम की स्थिति बनी रहती है. बावजूद इसके जिला प्रशासन के द्वारा इस जगह पर दो दुकानों को लाइसेंस दे दिया गया है. जब मीडिया ने तस्वीर लेनी शुरू कर दी तो दुकानदार दुकानों के ग्रिल गेट को बंद करते नजर आए. सवाल ये उठता है कि भीड़भाड़ वाले इलाके में दुकान चल कैसे रहे हैं. अगर चल रहे हैं तो इसका लाइसेंस कैसे दिया गया यह जांच का विषय है. चास के एसडीएम दिलीप प्रताप सिंह शेखावत ने भीड़भाड़ वाले इलाके में पटाखे की दुकान चलाने की इजाजत नहीं देने की बात कही है. उन्होंने इस पर कार्रवाई का निर्देश भी दिया है.