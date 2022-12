.

एक्सप्रेस व लोकल ट्रेनों की मांग को लेकर दिया धरना, कहा-मांगे पूरी नहीं हुई तो होगा चक्का जाम

पाकुड़: रेल सुविधाओ की मांग को लेकर ईस्टर्न जोनल रेलवे पैसेंजर एसोसिएशन (Eastern Zonal Railway Passengers Association) ने स्टेशन प्रबंधक कार्यालय के सामने धरना दिया (Protest for Demand of Express and Local Trains in Pakur). धरना में इजरप्पा के हिसाबी राय, राणा शुक्ला के अलावा पूर्व विधायक सह आजसू केंद्रीय उपाध्यक्ष अकील अख्तर, सीटू के कामरेड माणिक दुबे पूर्व जिला परिषद अध्यक्ष बाबुधन मुर्मू अपने समर्थकों के साथ हिस्सा लिया. धरना पर बैठे लोग हावड़ा- गोहाटी- सरायघाट, बैंगलोर- गोहाटी एक्सप्रेस ट्रेन का पाकुड़ में ठहराव करने, बर्दमान मालदा टाउन लोकल ट्रेन का परिचालन पुनः चालू कराने, लोकल ट्रेन में रेल यात्रियों से एक्सप्रेस ट्रेन के लिए जा रहे भाड़ा पर रोक लगाने, रामपुरहाट साहिबगंज पैसेंजर ट्रेन का समय परिवर्तन करने, मां तारा एक्सप्रेस ट्रेन का विस्तार पाकुड़ स्टेशन तक करने की मांग कर रहे थे. धरना में बैठे पूर्व विधायक अकील अख्तर ने कहा कि यदि मांगों को जल्द पूरा नहीं किया गया तो हजारों की संख्या में लोग रेल पटरी पर बैठेंगे. चक्का जाम किया जाएगा.