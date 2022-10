.

Run For Unity in Khunti: देश की एकता, अखंडता और सुरक्षा के लिए सत्यनिष्ठा के साथ सामूहिक रूप से ली शपथ Published on: 25 minutes ago

Koo_Logo Versions

खूंटी: देश के महान सपूत सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के अवसर पर खूंटी में 'रन फॉर यूनिटी' का आयोजन किया गया (Run For Unity Program in Khunti). रन फॉर यूनिटी का नेतृत्व जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने किया (Union Minister Arjun Munda Praticipate in Run for Unity). साथ ही जिले के उपायुक्त शशि रंजन, एसपी अमन कुमार समेत जिला के वरीय पदाधिकारी और बिरसा कॉलेज के विद्यार्थी उपस्थित रहे. स्थानीय बिरसा कॉलेज मैदान से मुख्य सड़क मार्ग होते हुए खूंटी भगत सिंह चौक से पुनः वापस बिरसा कॉलेज में रन फॉर यूनिटी का समापन हुआ. सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती (Sardar Vallabhbhai Patel Birth Anniversary) के अवसर पर केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा के नेतृत्व में देश की एकता, अखंडता और सुरक्षा के लिए सत्यनिष्ठा के साथ सामूहिक रूप से शपथ ली गई. इसके अलावा केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कार्यक्रम में स्थानीय जिलावासियों को संबोधित किया.