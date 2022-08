.

Har Ghar Tiranga Abhiyan: सखी मंडल की महिलाएं कर रहीं राष्ट्रीय ध्वज का निर्माण

हर घर तिरंगा अभियान (Har Ghar Tiranga Abhiyan) के तहत धनबाद में महिलाएं झंडा बना रही हैं. निरसा के मध्य पंचायत में सखी मंडल की लगभग 15 महिलाएं इस राष्ट्रव्यापी अभियान की सफलता के लिए खूब लगन से काम कर रही हैं. महिलाओं ने लगभग दो हजार राष्ट्रीय ध्वज बनाने का लक्ष्य निर्धारित (women made flags In Dhanbad) किया है. सखी मंडल की महिलाओं (Women of Sakhi Mandal) ने बताया कि प्रधानमंत्री द्वारा हर घर तिरंगा अभियान के लिए वो बढ़-चढ़कर अपना योगदान दे रही हैं. उनका कहना है कि लगभग दो हजार राष्ट्रीय ध्वज बनाने का लक्ष्य रखा है, जिसे लेकर वो सभी कार्य कर रही हैं. महिलाओं ने अपील करते हुए कहा कि देश प्रति हम सबों का भी फर्ज बनता है और हमको गर्व भी है कि आजादी के 75वीं वर्षगांठ पर उनकी मेहनत हर घर पर दिखेगा. 75वें स्वतंत्रता दिवस आजादी का अमृत महोत्सव के रूप में मनाने और हर घर तिरंगा अभियान (Har Ghar Tiranga campaign) के तहत पूरे देश में राष्ट्रीय ध्वज का निर्माण युद्ध स्तर पर किया जा रहा है. जिससे इस अमृत महोत्सव में हर घर में 13 से 15 अगस्त तक तिरंगा झंडा फहरता हुआ दिखे.