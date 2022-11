.

गोड्डा के बोआरीजोर में हुए दोहरे हत्याकांड का खुलासा, पंद्रह माह बाद दो अपराधी गिरफ्तार Published on: 4 hours ago

गोड्डा: जिले के बोआरीजोर थाना क्षेत्र (Boarijor Police Station Area of Godda) के भुस्का पहाड़ हाट में हुए बहुचर्चित दोहरे हत्या कांड का पुलिस ने 15 माह बाद खुलासा करते हुए दो अपराधियों को गिरफ्तार किया (Two Criminals Arrested for Double Murder Case in Godda). गौरतलब है कि 13 अगस्त 2021 को भुस्का हटिया में राम चन्द्र मडैया और उसके बेटे किस्कू की पत्थर से कूच कर हत्या कर दी गई थी. काफी मशक्कत के बाद भी पुलिस इस दोहरे हत्याकांड का खुलासा नहीं कर पाई थी. इस घटना को अंजाम देने वाले दो शातिर अपराधी को पुलिस ने गिरफ्तार किया. गिरफ्तार लोगों में बमबम सिंह जो बिहार के भागलपुर जिला के सनोखर का रहने वाला है. इसका पूर्व में भी आपराधिक इतिहास रहा है. पुराने कई मामलों में आस पास के थानों में वांछित था. वहीं दूसरा अपराधी पोलस सिंह मेहरमा थाना का रहने वाला है. उक्त जानकारी महगामा के अनुमंडल पदाधिकारी के के तिवारी ने दी.