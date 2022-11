.

ट्राइबल कान्क्लेव संवाद का समापन, नागालैंड की टीम ने मचाई धूम Published on: 2 hours ago

जमशेदपुर: शहर में टाटा स्टील द्वारा आयोजित ट्राइबल कान्क्लेव संवाद (Tribal Conclave Samvad organized by Tata Steel in Jamshedpur) के अंतिम दिन गोपाल मैदान में सिक्किम, नागालैंड, पश्चिम बंगाल और झारखंड के जनजातीय समुदायों ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी (Tribal Conclave dialogue concluded at Jamshedpur). जमशेदपुर के बिष्टुपुर स्थित गोपाल मैदान में टाटा स्टील द्वारा आयोजित 5 दिवसीय ट्राइबल कान्क्लेव संवाद के अंतिम दिन विभिन्न प्रदेश से आये आदिवासी जनजातीय की टीम द्वारा नृत्य प्रस्तुत किया गया. झारखंड की मुंडा जनजाति ने जदुआ और गेना नृत्य प्रस्तुत किया. पश्चिम बंगाल की उरांव जनजाति ने कडसा नृत्य का प्रदर्शन किया. इसके बाद सिक्किम राज्य की तमांग जनजाति थी, जिन्होंने एक मजेदार ऊर्जा से भरपूर, थिरकने पर मजबूर कर देने वाले दम्फू नृत्य के साथ दर्शकों का मनोरंजन किया. देर रात तक हुए समापन समारोह में नागालैंड के नागालैंड वॉरियर्स डांस ग्रुप ने धूम मचाई जिसपर मैदान में मौजूद दर्शक झूम उठे. वहीं संवाद 2022 की अंतिम प्रस्तुति नागालैंड के एक लोक बैंड पर्पल फ्यूजन की थी जो आकर्षण का केंद्र बना रहा.