ईडी के दफ्तर में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से पूछताछ होगी (CM Hemant Soren appearance in ED office ). इसको लेकर रांची एयरपोर्ट रोड स्थित ईडी के जोनल कार्यालय को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है. ईडी की गेट से लेकर हिनू चौक तक सुरक्षा बेहद कड़ी कर दी गई (security arrangements at ED office in Ranchi) है. रांची जिला पुलिस के अलावा सीआरपीएफ की टीम ने भी सुरक्षा व्यवस्था की कमान संभाल रखी है. रांची पुलिस ने ईडी ऑफिस की सुरक्षा के लिए 200 जवानों को तैनात किया (security at Birsa Chowk on way to Ranchi ED office) है. वहीं सीआरपीएफ की एक टीम पूर्व से ही ईडी दफ्तर में तैनात है. इधर रांची के हिनू चौक से लेकर एयरपोर्ट स्थित होटल ग्रीन एकड़ तक धारा 144 लागू किया गया है. इसके साथ ही राजधानी के बिरसा चौक में सुरक्षा बलों की तैनाती की गयी है. इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपने आवास पर मीडिया को संबोधित करने के बाद ईडी ऑफिस पहुंच गए हैं. बिरसा चौक से लेकर ईडी के दफ्तर तक चप्पे-चप्पे पर कड़ी सुरक्षा बल रखी गई है और एक्स्ट्रा फोर्स की तैनाती कर दी गई है. साथ ही जगन्नाथपुर थाना और आसपास के सभी थाना के पुलिसकर्मी बिरसा चौक पर तैनात हैं, करीब डेढ़ सौ से ज्यादा पुलिस बल की तैनाती की गई है.