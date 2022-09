.

जमशेदपुर में चोरी की घटना को लेकर लोगों पर पत्थरबाजी (Thieves pelted stones on people) हुई है. बागबेड़ा थाना क्षेत्र में चोरी करने के दौरान पकड़े जाने के डर से चोरों का उत्पात देखने को मिला. चोरों ने मकान की छत से लोगों पर पत्थर फेंके. हालांकि काफी मशक्कत के बाद लोगों की मदद से पुलिस ने एक चोर को पकड़ लिया लेकिन तीन आरोपी मौके से फरार हो गए. बागबेड़ा थाना के हाउसिंग कॉलोनी नेहरू मैदान रोड नंबर 2 स्थित एक बंद मकान में सेंधमारी की. लेकिन मॉर्निंग वॉक के दौरान महिलाएं छत पर चोरों को देख शोर मचाने लगीं. भीड़ जमा होने पर (people uproar regarding Theft) तीन चोर भाग गए जबकि एक चोर अपने बचाव में छत से पत्थर चलाने लगा. पुलिस के घटनास्थल पहुंचने पर भी चोर पत्थर फेंकता (thieves created ruckus) रहा. इसके बाद डीएसपी और थाना प्रभारी फोर्स और सेफ्टी गार्ड के साथ छत से चोर को दबोच लिया (Thief arrested in Jamshedpur) और थाना ले गयी. इस पत्थरबाजी में एक व्यक्ति चोटिल है, जिसका सदर अस्पताल में इलाज चल रहा है. बागबेड़ा थाना प्रभारी केके झा ने बताया कि चोर के पास से चोरी का कोई सामान बरामद नहीं हुआ है. घटना को अंजाम देने से पूर्व ही वो पकड़ा गया लेकिन उसके 3 साथी भागने में सफल रहे हैं. चोर से पूछताछ की जा रही है, चोर ने खुद को चक्रधरपुर के मनोहरपुर का रहने वाला बता रहा है. जानकारी के मुताबिक मकान में निर्माण कार्य चल रहा था और इसका कुछ मैटेरियल छत पर रखा हुआ था. मकान मालिक कुछ काम से बाहर गए हुए थे. चोरों ने इसी मौके का फायदा उठाने का प्रयास किया.