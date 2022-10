.

VIDEO: धनबाद में हाइवा को घसीटते हुए ले गए चोर, CCTV फुटेज में दिख रहा है वाहन

धनबाद के भूली में वाहन चोर गिरोह (Vehicle thief gang in Bhuli Dhanbad) का तांडव चरम पर है. गुरुवार की रात चोरों ने एक खड़ी हाइवा गाड़ी (JH10BS 8343) की चोरी कर ली (Theft of truck in Bhuli Dhanbad). चोर हाइवा को घसीटते हुए ले गए, जिससे रोड पर टायर का निशान भी मिला है. शुक्रवार अहले सुबह डी ब्लॉक सेक्टर 9/A हाइवा गाड़ी के मालिक शमशाद ने सुबह उठकर देखा तो उन्हें चोरी की घटना का पता चला. उन्होंने घटना की जानकारी स्थानीय पार्षद प्रतिनिधि रंजीत कुमार बिल्लू और बबलू लाला दिनेश यादव को दी. जिसके बाद वे घटना स्थल पहुंचे और भूली ओपी को सूचना दी. सूचना मिलते ही भूली ओपी भी घटनास्थल पर पहुंचकर छानबीन में जुट गए. जिसके बाद पास के लगे सीसीटीवी फुटेज को खंगालने पर हाइवा गाड़ी ले जाते देखा गया. फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी है.