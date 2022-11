.

कोडरमा में बंद घर में चोरी की घटना (Theft in Koderma) सामने आई है. जहां चोरों ने एक से डेढ़ घंटे के समय में पूरे घर पर हाथ साफ कर दिया. तिलैया थाना क्षेत्र के पटेल नगर में अज्ञात चोरों ने महज एक से डेढ़ घंटे में बंद घर में चोरी की घटना को अंजाम (Theft in locked house in Koderma) दिया है. वहां से तकरीबन 70 हजार रुपये के जेवरात समेत नकदी की चोरी कर ली है. जानकारी के मुताबिक पटेल नगर में रहने वाले दिलीप कुमार अपने एक रिश्तेदार को कोडरमा स्टेशन सुबह 4 बजे छोड़ने गए थे और जब साढ़े पांच बजे सुबह स्टेशन से वापस लौटे तो तब तक चोर घर पर हांथ साफ कर चुके थे. पीड़ित दिलीप कुमार ने बताया कि एक लड़का उनके घर के पास खड़ा था, जिस पर उन्हें चोरी में शामिल होने का शक है. इधर चोरों ने जाते-जाते तांबा और कांसा के बर्तन घर के बगल मैदान में छोड़ दिए थे. फिलहाल मामले की जानकारी मिलने के बाद पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की जांच कर रही है. एक से डेढ़ घंटे के अंतराल में घर में हुई चोरी से किसी जानकार व्यक्ति के द्वारा चोरी की घटना को अंजाम देने की संभावना जताई जा रही है.