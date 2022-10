.

मंगलवार को लोहरदगा में अजगर (ten feet long python in Lohardaga) नजर आया. कैरो प्रखंड के खरता गांव स्थित स्कूल के पीछे सांप (Python came out behind school in Lohardaga) दिखने से ग्रामीण उसे देखने के लिए मौके पर जुट गए. 10 फीट लंबे अजगर को देखकर लोग दहशत में आ गए, वहीं उत्सुकतावश कुछ लोगों ने लकड़ी के डंडे से अजगर को छेड़ने की कोशिश. इधर कुछ लोगों ने सांप का वीडियो भी बनाया. वहीं मौके पर मौजूद ग्रामीणों ने समझदारी दिखाते हुए सावधानीपूर्वक अजगर को जंगल में छोड़ा. ग्रामीणों के अनुसार यह अजगर खरता जंगल से निकलकर बाहर आ गया. जंगल से सटे पास के गांव में यह स्कूल मौजूद है, जिसके भवन के पीछे यह अजगर देखा गया. सांप को वापस जंगल में सुरक्षित छोड़ने के बाद लोगों ने राहत की सांस ली है.