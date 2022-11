.

Video: राजभवन के पास सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, मुख्यमंत्री के समर्थन में पहुंच सकते हैं समर्थक Published on: 6 hours ago

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ईडी कार्यालय में (CM Hemant Soren appearance in ED) हैं, जिसको लेकर पूरे राजधानी का माहौल गरम है. विभिन्न चौक चौराहों पर पुलिस की तैनाती की गई हैं. ये कयास लगाए जा रहे हैं कि मुख्यमंत्री के समर्थन में कई जगहों पर कार्यकर्ता का जुटान हो सकता है. इसी को देखते हुए राजधानी के रांची में राजभवन के पास सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं ताकि वहां पर किसी भी तरह की कोई चूक ना हो सके (security arrangements at Raj Bhavan in Ranchi). वहीं मुख्यमंत्री के समर्थन में वाम दल के नेता राज भवन के पास एकजुट होने की तैयारी कर रहे हैं. भाकपा माले के वरिष्ठ नेता भुवनेश्वर केवट ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी राज्य के मुख्यमंत्री को परेशान करना चाह रही है लेकिन हमारे मुख्यमंत्री मजबूत हैं, भारतीय जनता पार्टी के सभी सवालों का जवाब मजबूती के साथ देंगे. मासस नेता सुशांतो ने बताया कि मुख्यमंत्री को ईडी ने बुलाया है, ईडी को जो भी सवाल करना है, मुख्यमंत्री उसका मजबूती से जवाब देंगे. राजभवन के बाहर सुरक्षा का लिया ईटीवी भारत संवाददाता हितेश कुमार चौधरी ने.