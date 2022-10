.

Video: मददगार साबित हुए जीपीएस, पांच घंटे में चोरी का ट्रेलर बरामद Published on: 2 hours ago

बोकारो में ट्रेलर की चोरी हुई लेकिन महज पांच घंटे में इसकी बरामदगी (Stolen trailer recovered in Bokaro) हुई. पुलिस ने जीपीएस की मदद से ट्रेलर बरामद कर लिया. ये पूरा मामला माराफारी थाना क्षेत्र का है. घटना को लेकर बताया जा रहा कि स्टील गेट के सामने से स्टील प्लेट लदा ट्रेलर चोरी हो गयी. ट्रक मालिक मिथिलेश शुक्ला स्टील प्लेट से लदे ट्रेलर (NL 02G 9854) को स्टील गेट संख्या 9 के पास खड़ी कर खाना खाने चला गया था. जब लौटा तो जहां उसने देखा की जहां उसने गाड़ी खड़ी की थी वहां गाड़ी नहीं थी. उसने तुरतं इसकी सूचना माराफारी पुलिस को दी. पुलिस ने जीपीएस ट्रैकिंग सिस्टम से ट्रैक (trailer recovered with help of GPS in Bokaro) किया तो पता चला कि चंदनकियारी थाना क्षेत्र के चंदडा मोड़ स्थित पेट्रोल पंप पर गाड़ी खड़ी है. पुलिस ने पीछा करते हुए लोहे से लदे ट्रक को बरामद किया, साथ ही सिटी थाना क्षेत्र के एलएच निवासी सुनील कुमार को गिरफ्तार किया. थाना प्रभारी उज्जवल कुमार पांडेय ने बताया कि घटना में चार अपराधी शामिल थे, जिसमें से दो लोग बाइक से रेकी करते हुए चल रहे थे जबकि दो लोग ट्रक में सवार थे. थाना प्रभारी ने बताया कि गाड़ी पर लोहे की शीट लदे हुए थे, जिनकी कीमत लगभग 10 लाख रुपए है.