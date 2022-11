.

भारत और इंग्लैंड के बीच सेमीफाइनल मैच, टीम इंडिया की जीत के लिए बाबानगरी में प्रार्थना

भारतीय क्रिकेट टीम टी20 वर्ल्ड कप से बस एक कदम दूर है. गुरुवार को सेमीफाइनल मैच में भारत का मुकालबा इंग्लैंड से हो रहा है. भारतीय टीम की जीत के लिए दुआ और प्रार्थना का दौर जारी (PUJA FOR TEAM INDIA IN DEOGHAR) है. देवघर के प्रसिद्ध द्वादश ज्योतिर्लिंग बाबा बैद्यनाथ धाम मंदिर में टीम इंडिया की जीत के लिए विशेष पूजा और भजन कीर्तन (Special worship for Team India victory in Deoghar) किया गया. आज का मैच जीतना वाली टीम का मुकाबला पाकिस्तान से होना है. पाकिस्तान बुधवार न्यूजीलैंड को हराकर फाइनल में पहुंच चुका है. अगर भारत आज के मैच को जीतता है तो साल 2007 वाली तस्वीर फिर सामने देखने को मिलेगी, जब धोनी के नेतृत्व में टीम इंडिया ने पहला टी-20 वर्ल्ड कप जीता था. इस जीत के लिए टीम इंडिया पिछले 22 साल से इंतजार कर रही है. बाबाधाम के पुरोहित कपिल महराज ने टीम इंडिया की जीत की कामना की. उन्होंने कहा कि इसबार भारतीय टीम टी-20 वर्ल्ड कप लेकर ही देश लौटेगी. आपको बता दें कि इस मैच को लेकर खेल प्रेमियों में खासा उत्साह है. अबतक टी-20 वर्ल्ड कप में भारत और इंग्लैड के बीच 22 मुकाबले हुए हैं. जिसमें भारतीय टीम ने 12 और इंग्लैड ने 10 मैच जीते हैं. इसबार टीम इंडिया के नेतृत्व रोहित शर्मा कर रहे हैं लेकिन इसबार वह खराब फॉर्म से गुजर रहे हैं. उनका बल्ला नहीं चल पा रहा है. लेकिन खेल प्रेमियों को पूरा भरोसा है कि टीम इंडिया आज का मैच जीतेगी और फाइनल में पाकिस्तान के साथ भिड़ेगी. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम को फायदा मिल सकता है.