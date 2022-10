.

रामगढ़ः उत्तर भारत का प्रसिद्ध सिद्धपीठ मां छिन्नमस्तिका का मंदिर (Maa Chinnamastika temple of Ramgarh) रामगढ़ जिला के रजरप्पा में दामोदर और भैरवी नदी के तट पर अवस्थित है. झारखंड की राजधानी रांची से करीब 80 किलोमीटर दूर इस सिद्धपीठ पर सालों भर देश के कोने-कोने से श्रद्धालु पहुंचकर अपनी मनोकामना लिए मां के दरबार में आते हैं. अपने भक्तों के बीच मां छिन्नमस्तिका राजरपा मंदिर मनोकामना देवी के नाम से भी जाना जाने लगा है. दुर्गा पूजा और नवरात्रि के मौके पर इस मंदिर में भक्तों की काफी भीड़ उमड़ती है. छिन्नमस्तिका देवी शक्ति और मनोकामना देवी के रुप में जानी जाती है. माता के दरबार में नवरात्रि के समय भक्त काफी संख्या में आते हैं. नवरात्रि के 9 दिन में इस मंदिर में भी मां के नौ रूपों की अलग-अलग दिन पूजा होती (worship of Maa Chinnamastika in Navratri) है और मां को विशेष भोग भी लगाया जाता है. ऐसा कहा जाता है कि नवरात्रि में मां के दर्शन और आराधना करने से सभी कष्ट दूर होते हैं. यही वजह है कि इन दिनों भक्तों की भीड़ ज्यादा होती (significance Navratri in Maa Chinnamastika temple) है. रजरप्पा स्थित मां छिन्नमस्तिका मंदिर सिद्धपीठ के रूप में भारत के विख्यात कामाख्या के बाद दूसरा स्थान पर आता है.