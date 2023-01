.

Published on: 4 hours ago

जामताड़ा में विधायक इरफान अंसारी के आवास पर शगुन सोहराय पर्व मनाया गया (Sohrai festival in Jamtara). इस मौके पर मांदर की थाप पर विधायक आदिवासी समाज के साथ थिरकते नजर आए. विधायक आवास में शगुन सोहराय समारोह (Sohrai festival in Jamtara) में आदिवासी समाज के महिला पुरुष परंपरागत गीत के साथ मांदर के थाप पर खूब झूमे. 5 दिनों तक मनाए जाने वाले आदिवासी का प्रमुख पर्व बंदना सोहराय को लेकर काफी उत्साह आदिवासी समाज में रहता है. इस मौके पर विधायक इरफान अंसारी ने शगुन सोहराय आदिवासी समाज का बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व बताया. उन्होंने कहा कि विधायक बनने में क्षेत्र के आदिवासी समाज अहम योगदान रहा है, जिनके योगदान से ही वो विधायक बने हैं. उन्होंने कहा कि आदिवासी समाज को पहचान दिलाने के लिए उन्होंने कई काम किए हैं. इस मौके पर जामताड़ा विधायक ने भाजपा पर आदिवासी समाज के साथ शोषण करने और जल जंगल जमीन लूटने का आरोप लगाया. विधायक ने कहा कि भाजपा ने आदिवासी समाज का हमेशा से शोषण किया है और जंगल जमीन को खूब लूटा है. लेकिन अब वह कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे ना ही वो आदिवासी समाज के साथ शोषण नहीं होने देंगे और ना ही उनके जंगल जमीन को लूटने देंगे. शगुन सोहराय पर्व को लेकर झारखंड काफी उत्साह रहता है. जनप्रतिनिधि इस मौके पर अपने अपने क्षेत्रों में लोगों के साथ मिलकर ये पर्व मनाते हैं. जामताड़ा विधायक इरफान अंसारी (MLA Irfan Ansari in Shagun Sohrai in Jamtara) हर साल की तरह इस बार भी अपने आवास में शगुन सेहराय समारोह का आयोजन किया. जिसमें काफी संख्या में उनके समर्थक आदिवासी समाज के महिला पुरुष शामिल हुए. कड़ाके की ठंड के बावजूद इस समारोह में शामिल होने के लिए आदिवासी समाज के लोग काफी संख्या में पहुंचे. विधायक आवास में आयोजित इस समारोह में भाग लेने वाले सभी गरीब आदिवासी समाज के महिला पुरुष को कड़ाके की ठंड को देखते हुए उनके बीच कंबल का भी वितरण किया. इस मौके पर उनके पिता पूर्व सांसद फुरकान अंसारी भी मौजूद रहे, उन्होंने भी इस समारोह में भाग लिया.