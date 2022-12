.

साहिबगंज में मालगाड़ी के नीचे युवक निकाला गया (Sahibganj Drunk youth pulled out under goods train). जिला के मिर्जाचौकी रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म नंबर 1 के पास से नशे में धुत युवक को मालगाड़ी से निकाला गया. उसे दखने से ऐसा लग रहा था कि किसी ने युवक को ट्रेन से बांधा था. मिर्जाचौकी रेलवे केबिन मैन ऑन ड्यूटी सोनू सिंह के सामने से गजर रही मालगाड़ी के नीचे से एक व्यक्ति का हाथ दिखाई पड़ा. इसकी जानकारी होने के बाद केबिन मैन के द्वारा मालगाड़ी को रुकवा कर ग्रामीणों के सहयोग से शराब के नशे में धुत व्यक्ति को ट्रेन के नीचे से सकुशल निकाला गया (Youth pulled out under goods train in Mirzachowki) और इसकी सूचना मिर्जाचौकी आरपीएफ को दी गयी. आरपीएफ मौके पर पहुंच कर उसको रेलवे पोल संख्या 246/9 के पास पहुंचे. युवक नशे में है और बेहोशी की हालत में है, उसकी शिनाख्त अब तक नहीं हो पायी है. मिली जानकारी के अनुसार नशे में धुत व्यक्ति के साथ मिर्जाचौकी रेलवे साइडिंग के पास शराब पीने के दौरान अज्ञात लोगों के द्वारा मारपीट हुई थी और नशे में धुत व्यक्ति को मारपीट कर मालगाड़ी के नीचे बांध दिया गया था (youth tied to goods train in Sahibganj). बता दें कि साहिबगंज का मिर्जाचौकी और बिहार के भागलपुर जिला का बॉर्डर एरिया है. बिहार में शराब पर पाबंदी की वजह से इस स्थान पर स्थित रेलवे साइडिंग के पास अंग्रेजी और देसी शराब की दुकाने हैं. जहां पर बिहार के लोग शराब पीकर आराम से बॉर्डर पार कर अपने घर वापस लौट जाते हैं. इसमें से कुछ अपने निजी वाहन या ट्रेन से बिहार चले जाते हैं.