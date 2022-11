.

पूर्वी सिंहभूम जिला में घाटशिला थाना क्षेत्र के कापागोड़ा और जगन्नाथपुर के बीच एनएच-18 फोरलेन पर शनिवार की देर रात एक कार में आग लग गई (running car caught fire in Ghatshila). इस आगजनी में कोई हताहत नहीं हुआ है. जमशेदपुर की ओर से आ रही स्विफ्ट डिजायर कार के इंजन में आग लग गई. कार धू-धू करके जल रही थी. चालक ने अपनी सूझबूझ से कार को फोरलेन के किनारे खेत में ले जाकर खड़ा कर फरार हो गया. कार में ड्राइवर के अलावा और कोई मौजूद नहीं था. जिसके कारण बड़ा हादसा होने से टल गया. कार सड़क के किनारे काफी देर तक जलती रही. स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना घाटशिला थाना को दी. सूचना मिलते ही थाना प्रभारी शंभू प्रसाद गुप्ता ने हाईवे मोबाइल और गश्ती दल को मौके पर रवाना (Car fire on NH 18 of Ghatshila) किया. मौके पर अग्निशमन विभाग को भी बुलाया गया बाद में कार को अग्निशमन विभाग के प्रयास से आग पर काबू पाया गया. वहीं घाटशिला थाना प्रभारी शंभू प्रसाद गुप्ता ने बताया कि कार का मालिक कुंदन सिंह उर्फ प्रिंस एमजीएम थाना क्षेत्र के बालीगुमा का रहने वाला है. कार पूरी तरह जल कर राख हो चुकी है.