Video: रांची के मोरहाबादी मैदान में स्वास्थ्य सहियाओं का जुटान, सीएम से मिलकर सौंपेंगी ज्ञापन Published on: 2 hours ago

अपनी मांगों को लेकर झारखंड की सहियाओं का आदोलन अब मुखर हो चला है. इसको लेकर रविवार को रांची में स्वास्थ्य सहिया का प्रदर्शन (Ranchi Sahiya protest) हुआ है. राज्य के विभिन्न जिलों से रांची पहुंचकर वो राजधानी के मोरहाबादी मैदान में जमा हुई (Health Sahiya protest for demands) हैं. सभी स्वास्थ्य सहिया सीएम हाउस के सामने धरना देंगी (protest in front of CM House), साथ ही अपनी मांगों को लेकर सीएम हेमंत सोरेन को ज्ञापन सौंपेंगी (memorandum of demands submit to CM). हजारों की संख्या में आई सहियाओं की मांग है कि सरकार उनका वेतनमान बढ़ाए और उन्हें राज्यकर्मी का दर्जा दें. प्रदर्शन करने पहुंचीं सहिया बहनों ने कहा कि ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में काम कर रही सहियाओं का वेतन कम से कम 18 हजार निर्धारित करें. इसके साथ ही उनका 10 साल का स्वास्थ्य बीमा किया जाए ताकि वह खुद को सुरक्षित महसूस कर सकें. उनका कहना है कि पढ़ी-लिखी सहियाओं को एएनएम में तब्दील करें ताकि गरीब महिलाओं का विकास हो.