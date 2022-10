.

कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव को लेकर रांची कांग्रेस प्रदेश कार्यालय में मतदान जारी (Voting in Ranchi for Congress President election) है. वोटिंग को लेकर कांग्रेस डेलिगेट्स मेंबर में उत्साह नजर आ रहा (polling for Congress National President election) है. निष्पक्ष और शांतिपूर्वक मतदान की पूरी व्यवस्था की गयी है. दिल्ली से आये राज्य निर्वाचन पदाधिकारी की देखरेख में मतदान चल रहा है. शाम चार बजे तक वोटिंग होगी. कांग्रेस प्रदेश कार्यालय में मतदान केंद्र का जायजा लिया ईटीवी भारत संवाददाता उपेंद्र कुमार ने.